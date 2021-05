Strelec edinega gola je bil mladi Nemec Kai Havertz v 42. minuti. Chelsea, ki ni veljal za favorita, je v finalu igral tretjič, Manchester City pa prvič. Trener Pep Guardiola ostaja pri dveh lovorikah z Barcelono. Nemec Thomas Tuchel je lani izgubil finale lige prvakov s PSG, letos pa je Chelsea popeljal na vrh, potem ko je v London prišel šele januarja in zamenjal klubsko legendo Franka Lanparda. Tuchel ni le sijajno pripravil ekipe in jo vodil med tekmo, ampak tudi vseskozi spodbujal navijače, da so podpirali Londončane. Chelsea je odigral fantastičen prvi polčas, ko je bil pretil iz protinapadov, v drugem pa je trpel in se ubranil.

Manchester City je finale začel zelo odločno, vendar ni uspel ujeti obrambe Chelseaja na krivi nogi, saj so bili Londončani zelo zbrani s petimi igralci v zadnji vrsti. V osmi minuti je Manchester City pokazal, zakaj je trener Guardiola v ekipo postavil hitrega Sterlinga. Njegova naloga je bila, da pride za hrbet obrambe Chelsea in to mu je uspelo po fantastični globinski podaji Edersona, vendar obramba Londončanov je družno odpravila nevarnost.

Igra se je popolnoma razživela in v obdobju od desete do petnajste minute je Chelsea preko Wernerja zapravil tri sijanje priložnosti. Nemški napadalec je najprej zgrešil žogo, ko se pripravljal za strel, nato je slabo streljal v vratarja, v naslednji akciji pa mu je Stones blokiral strel. Manchester City v skladu s pričakovano vlogo favorita nikakor ni mogel zagospodariti na igrišču, čeprav je izvedel nekaj obetavnih napadov. Ko je zaradi poškodbe v 39.minuti iz igre moral steber obrambe Chelseaja Tiago Silva, je kazalo da so se Londončani znašli v težavah, a so nepričakovani povedli. V 42. minuti so izvedli mat v treh potezah z akcijo, ki jo je začel vratar Mendy, po neverjetni globinski podaji Mounta pa jo je zaključil Nemec Havertz, ki je pobegnil obrambi in bil s preigravanjem iznajdljiv pred golom Edersona. Havertz (21 let in 352 dni) je postal drugi najmlajši nemški nogometaš, ki je dosegel gol v finalu lige prvakov po Larsu Ricknu (20 let in 322 dni) iz Borussie Dortmund leta 1997. Vodstvo Londončanov po prvem polčasu je bilo zasluženo.

Manchester City je v drugem polčasu krenil po izenačenje, vendar nikakor ni uspel kreirati velike priložnosti in v 58. minuti doživel hud udarec. Potem ko sta z glavama trčila Rudiger in kapetan De Bruyne, je Belgijec moral zapustiti igrišče, saj je na obrazu dobil oteklino pod očesom. Medtem ko je v solzah sedel na klop, so soigralci zahtevali enajstmetrovko. Foden je streljal, James je žoga zadela v roko, vendar je sodnik Lahoz pokazal, da se je najprej odbila od prsi. Manchester City je imel pobudo in napadal, trener Guardiola pa je postajal vse bolj nervozen. Obramba Chelseaja je trpela, a se je reševala z izbijanjem žoge v zadnjem trenutku v režiji Azpilicueta in Chilwella, medtem ko je na drugi strani je v 73. minuti stoodstotno priložnost zapravil Američan Pulišić. Manchester City je na silo skušal izenačiti, vendar ni uspel prebiti fanatično borbenih Londončanov. Še najbližje je bil Mahrez v 96. minuti, ko je njegov strel zletel tik nad prečko.

»Želeli smo biti kamen v njihovem čevlju« Trener Chelsea, Nemec Thomas Tuchel, se je z Manchester Cityjem pomeril trikrat v zadnjih šestih tednih in zmagal na vseh treh tekmah. S tem je postal šele drugi trener, ki je trikrat zapored premagal Guardiolo. Prvi, ki mu je to uspelo, je prav tako Nemec in sicer Juergen Klopp. »Igralci so bili trdno odločeni in pripravljeni na zmago. Želeli smo biti kamen v njihovem čevlju. Vzpodbujali smo igralce, naj se izpostavijo, naj bodo pogumni, naj kreirajo nevarne protinapade. Bila je težka, fizična tekma, zato smo morali pomagati drug drugemu,« je povedal presrečni Thomas Tuchel. »Neverjeten občutek. Dolgo sem čakal in zdaj sem to naredil. Petnajst let sem delal za ta trenutek in zdaj sem zelo vesel,« je povedal strelec edinega gola Kai Havertz za televizijsko postajo BT Sport takoj po tekmi, na kateri je dosegel svoj prvi gol v ligi prvakov. »Zagnano smo se borili. Vedeli smo, da bo težko, vendar smo bili pripravljeni pustiti svoja življenja na igrišču. Sanjali smo ta trenutek,« je bil čustven igralec Chelsea Ben Chilwell. »Manchester City ima vrhunske igralce, zato je bila tekma izjemno zahtevna. V pravem trenutku smo dosegli gol, nato pa smo se branili za preživetje. Pot, da smo prišli do tega trenutka je bila izjemno dolga,« je menil podajalec za edini zadetek Mason Mount. »Trda in izenačena tekma. Skušal sem izbrati najboljšo ekipo za zmago. V prvem polčasu smo se trudili prebiti njihovo obrambo, v drugem smo igrali veliko boljše, saj smo pokazali pogum in si zaslužili zadetek. Proti obrambni postavitvi Chelsea, ki je resnično odlična ekipa in ji čestitam za zmago, smo poskušali na različne načine. Zmanjkalo nam je nekaj navdiha. Za prvi nastop v finalu lige prvakov smo odigrali dobro tekmo. Za nami je izjemna sezona. Žal nismo zmagali. Poskušali smo, ni nam uspelo in od tukaj naprej bomo trdo delali naprej. Zdaj želim oditi domov k svoji družini, potem se bom vrnil v klub, ki bo postal najboljši na svetu v nekaj naslednjih letih,« je bil izčrpen trener Manchester Cityja Pep Guardiola.