Nemškemu trenerju Thomasu Tuchlu je v treh mesecih dela v Chelseaju uspel čudež. Potem ko je bil decembra tik pred božičem odpuščen iz PSG, je 26. januarja v Londonu zamenjal Franka Lamparda. Mlado in neizkušeno moštvo je bilo na devetem mestu v angleškem prvenstvu, v katerem je trenutno četrto ter v finalih lige prvakov in pokala FA. Na 24 tekmah je Chelsea doživel le dva poraza, na 18 pa ni prejel gola, kar pomeni, da ima najboljšo obrambo v Evropi.

Vrhunec sta bili obe tekmi polfinala, v katerih je bil Chelsea boljši od 13-kratnega evropskega prvaka Reala iz Madrida. Londončani so bili boljši že na prvi tekmi v Madridu (1:1), na povratni pa je zmaga z 2:0 prenizka glede na kopico velikih priložnosti, ki so si jih priigrali. Temelj uspeha so bili presing, katerega gonilna sila je N’Golo Kante, zaprte poti do svojega gola, v katerem je blestel Edouard Mendy, in bliskovit prehod v napad. Številni igralci so po prihodu Tuchla vidno napredovali, s čimer so zmanjšali razliko do večjih izkušenj, ki jih je imela zasedba Reala.

»Izjemna predstava. Zelo sem ponosen na ekipo. V prvem polčasu smo trpeli, v drugem pa je bil odziv sijajen. Tudi ko so fantje zapravljali priložnosti, niso sklonili glav, ampak so obdržali pozitivno miselnost. Zasluženo smo napredovali, saj smo si priigrali veliko priložnosti, istočasno pa nismo prejeli gola. Naloga še ni končana. Čakata nas še dva finala. Z Manchestrom Cityjem imamo enake možnosti,« je bil po tekmi navdušen 47-letni Thomas Tuchel. Pridružil se je Izraelcu Avramu Grantu in Italijanu Robertu Di Matteu, ki so klub popeljali v finale lige prvakov. Vsem trem je skupno, da so trenerji Chelseaja postali sredi sezone. V dosedanjih dveh finalih je Chelsea leta 2008 izgubil z Manchestrom Unitedom, leta 2012 pa je premagal Bayern. Obakrat so odločale enajstmetrovke.

Real Madrid je v polfinalu razočaral z igro, saj je zdesetkana zasedba delovala utrujeno. Čeprav bi po priložnostih, ki si jih je priigral Chelsea, Real lahko doživel pravi polom, ga je do 85. minute povratne tekme le gol ločil od podaljškov. Trener Reala Zinedine Zidane, ki se je znova uštel z neigrano taktično postavitvijo 3-4-3, je po tekmi povedal: »Napredovanje Chelseaja je zasluženo, saj je odigral sijajno tekmo. Za napredovanje bi morali bolje odigrati v napadu. Nismo si priigrali niti ene stoodstotne priložnosti, tekmec jih je imel. To je nogomet. Ponosen sem na svoje igralce, ki so se trudili in bili le korak od finala. Izpad je boleč, vendar gremo naprej po nove zmage.«