Če bi sodili zgolj po prvi polfinalni tekmi lige prvakov, potem je jasno, da je pred povratnim obračunom na Stamford Bridgeu v nekoliko boljšem položaju Chelsea. Londonsko moštvo je namreč v Madridu proti Realu remiziralo z 1:1 in pri tem doseglo izredno pomemben gol v gosteh. Lahko bi še kakšnega, saj so imeli še nekaj lepih priložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene. Ravno to želi sebi v prid obrniti španski klub, ki je sicer tudi na domačem prvenstvu sredi krčevitega boja za državni naslov in ga za konec tedna čaka izredno pomemben obračun proti Sevilli.

Trener Zinedine Zidane zagotovo ne bo dopustil, da bi igralcem misel uhajala preveč v prihodnost, saj je danes na kocki preveč pomembna stvar – finale lige prvakov. Tekmovanja, ki ga je Real Madrid osvojil že kar trinajstkrat oziroma ima kar šestkrat več končnih zmag od najbližjega zasledovalca Milana. Francoski strateg, ki se je podpisal pod zadnje tri podvige kraljevega kluba v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, je zaradi poškodbe izgubil Raphaela Varana, a se v postavo vrača Sergio Ramos. Španski novinarji so izbrskali podatek, da so igralci Reala Madrida v letošnji sezoni utrpeli skupno že kar 58 poškodb, zaradi katerih so morali izpustiti vsaj eno tekmo, a se moštvo še vedno bori za obe glavni lovoriki. Zidane pred gostovanjem v Londonu koleba, ali na igrišče od prve minute poslati vse tri centralne branilce (Nacha, Militaa in Ramosa), medtem pa bo ob Varanu zagotovo pogrešal Danija Carvajala in Lucasa Vazqueza, medtem ko je Fede Valverde negativni test na koronavirus prejel v zadnjem trenutku, potem ko ga je letalo čakalo dodatnih 20 minut. »Po obračunu v Madridu smo ostali med živimi, v London pa potujemo po vstopnico za finale,« je jasen Zinedine Zidane.

Manj težav s poškodbami imajo pred povratno polfinalno tekmo pri Chelseaju. Trener Thomas Tuchel se je sicer nadejal, da se bo vrnil tudi Mateo Kovačić, a se je znova poškodoval. »Kovačić je znova začutil bolečino v isti mišici, zaradi katere je bil odsoten. Skoraj nemogoče je, da bi bil nared za tekmo z Realom,« je pojasnil Thomas Tuchel. Nemški strateg pred obračunom razmišlja o taktični ukani, s katero bi omejil vpliv Realovega povratnika Sergia Ramosa. Namesto napadalca Tima Wernerja bo morda začel z »lažno devetko« Kaiem Havertzem. »Brez pravega napadalca bi imel Ramos več težav, saj se ne bi imel s kom 'tepsti' oziroma ne bi imeli nikogar, ki bi bil stalno prisoten v nasprotnikovem kazenskem prostoru. To je zagotovo ena od rešitev, o kateri resno razmišljam,« je povedal Tuchel.