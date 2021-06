»Odsekajte mu glavo in mi pošljite posnetek,« se glasi zahteva Radoja Zvicerja, domnevnega vodje brutalnega črnogorskega kavaškega klana, ki je februarja letos z množičnimi aretacijami v Srbiji začel počasi propadati. Sredi maja je sledila še racija v Sloveniji, ko je policija z množičnimi hišnimi preiskavami in aretacijami razbila slovensko »podružnico« mednarodne kriminalne združbe, o čemer je prvi poročal Večer. Po pisanju srbskega Kurirja je tarča ovaduh, ki sodeluje s slovensko policijo. Za njegovo likvidacijo in dokaz o njej domnevni šef klana ponuja milijon evrov. »Ob aretacijah svojih slovenskih vojščakov je čisto ponorel, saj so mu s tihotapljenjem droge in orožja več let prinašali ogromno denarja. Tako kot je v preteklosti od vodje srbske podružnice Veljka Belivuka v dokaz smrti sovražnikov zahteval v čevapčiče oblikovano zmleto meso njihovih trupel, zdaj zahteva odsekano glavo tistega, ki je z njegove prestopil na stran policije,« je za Kurir dejal neimenovani vir blizu preiskave.

Do imena ovaduha prišli hitro Eden od nekdanjih članov slovenske skupine zloglasnega klana je s policijo sodeloval že vse od maja lani, predajal naj bi jim podrobne informacije in posnetke z aplikacije Sky, prek katere so kriminalci komunicirali, o čemer smo sicer že pisali. Nečednosti sodelavcev, pa tudi svoje, je razkril za kar tri leta nazaj, vse od nastanka slovenske celice. Ker so posli začeli propadati, skupina pa naj bi bila na poti v pogubo, se je ovaduh želel rešiti njenih spon. »Vsaj leto dni je policiji predajal notranje informacije in dokaze zoper ostale klanovce, ker je bil del združbe že od začetka, pa nihče ni niti pomislil, da je zamenjal stran,« je isti vir nadaljeval za Kurir. Pod krinko naj bi ostal tudi med aretacijami, saj naj bi ga policija prijela takrat kot vseh ostalih 60, a naj bi mu Zvicer prišel na sled na osnovi informacij, ki naj bi jih dobil od koruptivnih policistov, ki so že dlje časa na njegovi plačilni listi. Svoje ljudi ima namreč tako v srbski policiji kot tudi na višjih, političnih funkcijah, piše Kurir. Preberite še: Policisti razbili slovensko celico kavaškega mafijskega klana Ko je bila njegova identiteta razkrita, ga je policija nemudoma odstranila iz pripora, s pomočjo tujih varnostnih organov so ga preselili v eno od zahodnoevropskih držav, kjer trenutno biva pod novim imenom in 24-urnim nadzorom oziroma varovanjem policije. »Je izjemno dragocena priča, Zvicer pa ve, da mrtva usta ne govorijo, zato ga trenutno vsi iščejo, da bi ga za vedno utišali,« še poroča Kurir. Slovenski ovaduh pa naj ne bi bil edini, ki je svojim pajdašem obrnil hrbet. Najmanj dva naj bi s policijo sodelovala še v Srbiji, dva pa v Črni Gori.

Srbija bo »plavala v krvi« Ovaduhi pa niso edini, ki se morajo bati srda domnevnega vodje klana, ki ga iščejo z mednarodno tiralico, skriva pa se nekje na relaciji med Kolumbijo, Perujem, Brazilijo in Urugvajem. Zvicer namreč grozi, da se bo maščeval Srbiji, da bo »plavala v krvi«, za kar naj bi ponudil deset milijonov evrov nagrade. Posebno sovražno nastrojen je zoper srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki je nekaj tednov nazaj ob posnetku policije, ki je v »hiši groze« v predmestju Beograda našla sobo za mučenje, opisoval dogajanje. Prav on pa je prvi spregovoril o domnevnem mletju mesa Zivcerjevih najhujših sovražnikov ter izdelovanje čevapčičev iz njih, ki naj bi jih domnevni vodja pojedel z veliko gorčice in čebule. »Klavci Veljka Belivuka so ljudi zverinsko mučili, jih umorili, dele teles zmleli v industrijskem aparatu za mletje mesa, naredili čevapčiče in jih poslali Zvicerju. Sekire, ki so jih našli v skrivnem prostoru tajnega bunkerja, so uporabljali za nečloveško izživljanje nad žrtvami. Preiskava je pokazala, da so nekaterim sekire potiskali v zadnjico, drugim sekali tetive, tretjim s kladivom razbijali kosti in glavo,« je med drugim o zloglasnem klanu, ki mu je napovedal vojno, pred kratkim povedal srbski predsednik.