Umorov, mučenj, ugrabitev, preprodaje drog in še mnogih drugih nečloveških kaznivih dejanj, ki si jih navadni smrtniki niti predstavljati ne moremo, so obtoženi pripadniki domnevnega srbskega mafijskega klana, ki so jih v začetku februarja v spektakularni akciji prijeli v Beogradu.

Med šestnajstimi aretiranimi sta bila tudi domnevni vodja združbe, 36-letni Veljko Belivuk, znan pod vzdevkom Velja Nevolja, ki velja za enega najnevarnejših ljudi srbskega podzemlja, ter njegova desna roka, 30-letni Marko Miljković. »V hiši strahu in groze smo našli skrivni prostor z orožjem in eksplozivom, tam pa je bil tudi industrijski aparat za mletje mesa z več biološkimi sledmi domnevnih žrtev klana,« je potrdil srbski minister za notranje zadeve Aleksandar Vulin. Mučili so jih, umorili, njihove ostanke pa na najstrašnejši način zmleli, da bi se jih tako lažje znebili, je razložil. Vsaj dveh, katerih sledi so našli v mesoreznici. Kako je končalo drugih enajst domnevnih žrtev, še preiskujejo.

Navijaška skupina za krinko Srbska policija je v sodelovanju s tožilstvom za organizirani kriminal, notranjim ministrstvom in obveščevalno agencijo BIA v začetku februarja na 30 lokacijah v Beogradu izvedla hišne preiskave, blokirali pa so tudi stadiona Partizana in Crvene zvezde, saj so preiskali tudi prostore navijaških skupin. Belivuk naj bi namreč bil ustanovitelj Principov, ene od zloglasnih skupin navijačev Partizana, ki jo že leta povezujejo s kriminalnim podzemljem, njene lovke pa naj bi segale tudi v sam vrh policije in politike. V bližnjem bunkerju naj bi celo umorili enega od navijačev, njegovo truplo pa obglavili. Večino osumljenih so aretirali, ko so ti sredi noči poskušali uničiti dokaze kriminalnih dejanj. Zažgati so namreč nameravali avtomobile, v katerih naj bi prevažali žrtve.