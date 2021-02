V spektakularni, skoraj hollywoodskega filma vredni akciji je srbska policija razbila kriminalno združbo z dolgim seznamom domnevnih grozodejstev, tudi umorov, mučenj, ugrabitev. Aretirali so sedemnajst pripadnikov mafijskega klana, vključujoč njegovega vodjo, enega najnevarnejših ljudi srbskega podzemlja, Veljka Belivuka, ki naj bi bil tudi vodja ene od navijaških skupin nogometnega kluba Partizan. Domači mediji operacijo opisujejo kot največji uspeh predsednika Aleksandra Vučića v boju proti organiziranemu kriminalu.

V sredo zvečer in v četrtek čez dan je srbska policija v sodelovanju s tožilstvom za organiziran kriminal, notranjim ministrstvom ter obveščevalno agencijo BIA izvedla hišne preiskave na 30 lokacijah v Beogradu. »Združba je odgovorna za vrsto morda najhujših zločinov v zadnjih nekaj desetletjih,« je pojasnil Ninoslav Cmolić , vodja službe za boj proti organiziranemu kriminalu. Sedemnajsterico aretiranih sumijo umorov, izsiljevanj, mučenja, ugrabitev in preprodaje mamil. »Srbija je resna država in ne bo dovolila, da bi nastal neki novi zemunski klan, kakor tudi ne, da obstajajo organizirane kriminalne skupine, ki mislijo, da so močnejše od države,« je dal jasno vedeti notranji minister Aleksandar Vulin . Skupino primerjajo z zemunskim klanom, enim najvplivnejših klanov srbske mafije v začetku tisočletja, pripadniki katere so bili, tako kot ti sedaj, pripravljeni storiti vse.

Vloga navijaških skupin

V akciji, na katero so se pripravljali več mesecev, so policisti blokirali tudi stadiona Partizana in Crvene zvezde, kjer so preiskovali prostore navijaških skupin klubov. Te že leta povezujejo s kriminalom, vključujoč preprodajo mamil. Ustanovitelj ene od zloglasnih navijaških skupin Partizana je v operaciji prijeti Veljko Belivuk, znan tudi pod vzdevkom Velja Nevolja (Velja Težava). Po navedbah poznavalcev področja naj bi imela skupina povezave ne le z zasebnimi varnostnimi službami, ampak tudi z visoko postavljenimi policisti in politiki.

Po poročanju novinarke srbske televizije N1 so člani huliganske skupine prek skritih računov na instagramu in s transparenti na tribunah stadiona policiji in predstavnikom oblasti pošiljali grozilna sporočila. Belivuk je bil v preteklosti že osumljen umora, povezave naj bi imel tudi z zloglasno črnogorsko mafijo. Ob njem so prijeli tudi drugega vodjo skupine Marka Miljkovića - Mareta. tak