Vlada je na današnji seji sprejela nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Od ponedeljka, 7. junija se sproščajo omejitve pri izvajanju dimnikarskih storitev in gradbenih del. V celoti je dovoljeno tudi izvajanje kongresne dejavnosti, morajo pa zaposleni in potrošniki izpolnjevati pogoj PCT. Pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače pa ukinjajo prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na prevzemnih mestih.

Zrahljane so tudi omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko od ponedeljka naprej ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 odstotkov zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe. Pomembna novost je tudi dostopnost bazenov za vse goste, ki izpolnjujejo pogoj PCT, slednjega morajo izpolnjevati tudi zaposleni. Zasedenost razpoložljivih kapacitet pa je prav tako omejena na 75 odstotkov.

Pri trgovskih centrih se namesto zagotavljanja 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko določa obveznost zagotavljanja 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.