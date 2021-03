V Ljubljani se je po podatkih policije na Trgu republike najprej okoli 12. ure zbralo nekaj oseb, ki so predvajale glasbo, shod je bil tudi prijavljen. Nato se je nekaj po 14. uri na trgu zbralo okoli 200 oseb, ki so bile v manjših skupinah. Ta drugi shod ni bil prijavljen. Policija je shoda spremljala in ni beležila kršitev, so povedali na Policijski upravi Ljubljana.

K prvemu shodu je na svoji spletni strani in družbenem omrežju facebook vabilo gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije, ki ga vodi Ladislav Troha in ki nasprotuje cepljenju. Po podatkih s portala eUprava je shod prijavila Saša Petek.

V Mariboru se je na Trgu svobode zbralo okoli 150 protestnikov, ki so opozarjali, da se ne strinjajo s protikoronskimi ukrepi, da ne zaupajo cepivom in da nasprotujejo nošenju zaščitnih mask in omejitvam.

Z napisi, kot so »Zdaj bije bitko vsak, saj vzeli bi še zrak«, »Državljanska nepokorščina«, »Koronska kriza=socialni eksperiment«, so izražali nezaupanje v obstoj epidemijo in za stanje obtoževali politiko. Protestnike so spremljali policisti, ki po informacijah časnika niso posredovali. Na Policijski upravi Maribor informacij glede shoda zaenkrat ne dajejo.

Potem ko je od sredine oktobra zaradi slabega epidemiološega stanja veljala splošna prepoved prireditev in shodov, so po odločitvi vlade v tem tednu od danes po vsej državi dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do 10 ljudi.