Skupina strokovnjakov je v poročilu navedla, da obstoječa metodologija prikazuje prenizko število smrtnih žrtev covida-19. Mednje po novem ne bodo več šteli le tistih, ki so bili pozitivni na testiranju na okužbo z novim koronavirusom, temveč bodo upoštevali tudi »verjetne« primere, epidemiološko povezane s potrjenimi primeri, ter tiste s klinično sliko, kakršna se kaže pri covidu-19.

Perujska vlada je skupino sklicala aprila, sestavljajo pa jo strokovnjaki iz javnega in zasebnega zdravstva v Peruju in iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Premierka države Violeta Bermudez je poročilo pospremila z besedami, da Peru zahvaljujoč tej skupini sedaj razpolaga z izčrpnejšimi številkami, ki da bodo tudi koristne pri spremljanju pandemije in sprejemanju ustreznih ukrepov.