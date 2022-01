»Naša država je žal država s skoraj 98.000 otroki, ki so med pandemijo izgubili očeta, mater ali skrbnika,« je dejala ministrica za ženske Anahi Durand na podlagi podatkov, ki jih je objavila medicinska revija The Lancet. »Lastimo si žalosten rekord države z največjim številom osirotelih otrok,« je dodala.

Ministrstvo trenutno izplačuje po 200 solov (približno 45 evrov) pokojnine več kot 18.000 družinam, vendar bi bilo treba po ocenah ministrice število upravičencev povečati. Vlada namerava ta dodatek izplačati skupno 83.664 osirotelim otrokom in mladostnikom, ki bodo prejeli tudi psihološko in vzgojno pomoč.

Ključna težava sedanjega sistema je, da veliko družin nima potrebne dokumentacije za prejemanje pomoči, je povedala Durandova. »Veliko družin prihaja k nam in prosi za pokojnino, vendar nimajo potrdila o smrti zaradi covida-19. V prvem in drugem valu so ljudje umirali doma in niso imeli pogojev, da bi dobili to potrdilo,« je pojasnila.

Država s 33 milijoni prebivalcev ima s 6122 smrtnimi žrtvami na milijon prebivalcev najvišjo stopnjo umrljivosti na svetu za covidom-19, poroča AFP, ki se sklicuje na uradne podatke. V Peruju, ki se bori s tretjim valom epidemije, so zabeležili več kot dva milijona okužb s koronavirusom in okoli 203.000 smrti za posledicami covida-19.