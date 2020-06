V Latinski Ameriki, ki je postala središče izbruha pandemije, dnevno zabeležijo med 35.000 in 50.000 novih okužb in med 1200 in 1500 mrtvih. Najvišje številke še vedno prihajajo iz Brazilije, kjer so v četrtek našteli 30.000 novih okužb in 1200 novih smrtnih žrtev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kljub zaostrovanju razmer so se v Riu de Janeiru in Sao Paolu že odprla trgovska središča. Politika in ukrepi brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, ki covidu-19 ne pripisuje velikega pomena, so sicer v državi predmet ostre polemike.

V znak nasprotovanja njegovi politiki so protestniki v četrtek na plači Copacabana v Riu de Janeiru izkopali 100 grobov, od katerih je vsak označen s črnim križem. "Tu smo, da zahtevamo spremembo odnosa predsednika, ki mora razumeti, da se naš narod sooča z najtežjim trenutkom v svoji zgodovini," je dejal Antonio Carlos Costa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Braziliji z več kot 200.000 okuženimi in 6000 mrtvimi sledi Peru. V Čilu so našteli več kot 150.000 okuženih in 2600 smrtnih žrtev, v Mehiki pa 129.000 okuženih in 15.000 mrtvih.