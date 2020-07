Po navedbah perujskega ministrstva za zdravje se je v zadnjih 24 urah število smrtnih žrtev povečalo za 185, s čimer je država presegla mejo 10.000 mrtvih zaradi covida-19. Doslej je med drugim umrlo 71 zdravstvenih delavcev in 153 policistov. Število okuženih z novim koronavirusom se je v Peruju povzpelo na 292.004.

V Beogradu znova uvajajo stroge zaščitne ukrepe

Srbska vlada bo danes v Beogradu, kjer se okužbe z novim koronavirusom posebej hitro širijo, uvedla paket omejevalnih ukrepov, namenjenih zajezitvi virusa. Med drugim bodo morali nočni klubi, številni bari in restavracije na splavih ob 23. uri zapreti vrata, Beograjčani, ki ne bodo nosili obraznih mask, pa bodo morali plačati 50 evrov kazni.

Da bo vlada danes potrdila te in še nekatere druge ukrepe - ti bodo začeli veljati v noči na soboto, zaenkrat za obdobje 14 dni - je v četrtek zvečer na srbski RTS napovedal predsednik Aleksandar Vučić. Obenem je dejal, da bi, če bi bilo to odvisno le od njega, prestolnico zaprl in v njej odredil sedemdnevno policijsko uro. "To bi bila najhitrejša rešitev," je dejal in spomnil, da v Beogradu trenutno beležijo kar 82,5 odstotka vseh okužb v državi, medtem ko tam živi 22,7 odstotka vsega prebivalstva Srbije.