ITV je poročal, da je Johnsonova takratna zaročenka Carrie Symonds, s katero se je kasneje tudi poročil, 19. junija 2020 organizirala zabavo presenečenja za njegov 56. rojstni dan, na kateri je sodelovalo do 30 članov osebja. Po takrat veljavnih pravilih so bila družabna srečanja dovoljena le zunaj in le med šestimi osebami, Boris Johnson pa je nedavno pred tem pozval javnost, naj spoštuje protikoronske ukrepe.

Glede na poročilo ITV je bila med prisotnimi v kabinetu na Downing Streetu 10 tudi notranja oblikovalka Lulu Lytle, ki je opremljala premierjevo stanovanje, vendar ni bila članica njegovega osebja. ITV pravi, da sta Symondsova in Lytlova Johnsonu podarili torto, njegovo osebje pa mu je zapelo za rojstni dan. Zabava naj bi trajala približno pol ure.

Iz Downing Streeta so sporočili, da se je osebje na kratko zbralo po sestanku, Johnson pa se je dogodka udeležil za manj kot deset minut. Kot »popolnoma neresnično« so označili drugo obtožbo, da je premier tisti večer priredil ločeno zabavo z družinskimi prijatelji, saj naj bi se srečal le z nekaj družinskimi člani zunaj pred hišo.