Boris Johnson, britanski premier, ki je v otroških letih želel postati kralj sveta, je imel vedno megalomansko drage ideje. Ko je bil londonski župan, je hotel v prestolnici zgraditi most-park-vrt. Za ta propadli projekt je zapravil okoli 50 milijonov državnega denarja. Hotel je graditi tudi novo »londonsko« letališče pri izlivu Temze. Ko je bil brexit v težavah zaradi Severne Irske, je, že kot premier, predlagal graditev mostu med Škotsko in Irsko, da bi se izognili pobrexitski meji na irskem morju. Most bi moral meriti najmanj 19,2 kilometra, kar je najkrajša razdalja med irskim otokom in Škotsko. Ministrstvu za finance in transport je naročil, naj preučijo njegovo idejo, ki je po preučitvi ostala to, ideja.

Naslednica kraljeve jahte Britannie

Vse kaže, da to ne bo veljalo za idejo o graditvi nove državne jahte, ki jo je prvič omenil leta 2017. Zdaj je resno oživela. Bila naj bi bolj sodobna ladja kot razkošna jahta. Kritiki pravijo, da bo z njo potopil do 230 milijonov evrov. Zadnjo državno kraljevo jahto Britannio, s katero so po svetu pluli kraljica in drugi člani kraljeve družine, so zasidrali leta 1997, ker je bilo njeno vzdrževanje predrago. To je bil zadnji simbol zatona nekdanjega imperija. Zakaj bo Johnson gradil novo državno barko? Za, kot pravi, promocijo britanske trgovine in industrije po svetu. Uporabljali bi jo za gostitev trgov(in)skih sejmov, političnih srečanj premierja in ministrov, za diplomacijo, za pogostitev izbrancev, kar naj bi bilo vse v pomoč Združenemu kraljestvu pri vzpostavljanju novih povezav s svetom in pri spodbujanju britanskega izvoza po brexitu ter pri zgraditvi tako imenovane globalne Britanije. »Ta nova ladja z državno zastavo bo prva ladja te vrste na svetu, ki bo zrcalila cvetoči status Združenega kraljestva kot velike neodvisne pomorske trgovske države,« trdi Johnson.

Ime »Borisove« ladje še ni znano. Konservativni poslanci bi jo radi imenovali po pokojnem kraljičinem možu princu Filipu, ki je sodeloval pri oblikovanju načrtov za kraljevo jahto Britannio. Kraljica naj bi že dala košarico tej želji. Buckinghamska palača je dala jasno vedeti, da nima prav nič pri ideji o graditvi naslednice jahte Britannie, ki je imela 220-člansko posadko. Kraljeva družina je ne bo smela uporabljati za osebna potovanja ali počitnice, kot je uporabljala Britannio. Lahko jo bo uporabljala samo za obiske v tujini, na katere jo bo poslala vlada. Petindevetdesetletna kraljica zaradi let menda ne želi več na obiske v tujino. Bila je zelo žalostna, ko so Britannio za vedno zasidrali. Po licih so ji prvič v javnosti spolzele solze. Na njenem krovu naj bi bila najsrečnejša. Princ Filip se je z ladjo leta 1965, ko naj bi imela s kraljico zakonsko krizo, brez soproge podal na večmesečno plovbo po svetu, med katero naj bi marsikaj ušpičil. Kraljeva družina je ladjo več kot štiri desetletja uporabljala ne samo za počitnice, ampak tudi za poročna potovanja