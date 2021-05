Seja alpskega odbora panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije je potekala mirno in je sprejela predloge vodstva panoge. Dokončno sestavo reprezentanc mora na seji potrditi še alpski zbor, ki se bo sestal na začetku junija. V prihodnji sezoni bo panoga za alpsko smučanje razpolagala z rekordnim proračunom, in sicer 3,3 milijona evrov. Največji delež pogače, 1,1 milijona evrov, bo prejela moška reprezentanca, ženska bo deležna 900.000 evrov, mladinskemu pogonu pa bo namenjenih 750.000 evrov.

Na vodilnih trenerskih položajih bodo ostali Klemen Bergant kot vodja moške tehnične reprezentance, ki jo sestavljata Žan Kranjec in Štefan Hadalin, Gregor Koštomaj bo vodil moško ekipo hitrih disciplin, Sergej Poljšak pa žensko ekipo tehničnih disciplin, znotraj katere bosta delovali tudi ekipi Mete Hrovat (vodil jo bo Italijan Livio Magoni) in Andreje Slokar (glavni trener bo Boštjan Božič). Ilka Štuhec bo imela še naprej svojo ekipo, ki jo bo vodila mama Darja Črnko, glavni trener pa bo ostal Švicar Stefan Abplanalp. Izven reprezentančnega programa se bosta s svojima ekipama pripravljala Neja Dvornik in Maruša Ferk, ki bosta imeli po zagotovilih predsednika zbora in odbora za alpsko smučanje Iztoka Klančnika možnost preboja na tekme svetovnega pokala. uš