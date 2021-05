Panoga za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije je včeraj predstavila predlog reprezentance v olimpijski sezoni, ki ga bo moral ta mesec najprej potrditi alpski odbor, predvidoma v začetku junija pa še alpski zbor. Direktor reprezentanc Janez Slivnik je ponosno povedal, da z vsemi izkušnjami lahko trdi, da bo mednarodna trenerska struktura ena najboljših na svetu. Novo ime v njej bo Livio Magoni, dolgoletni član ekipe Tine Maze, v zadnjih sezonah pa Slovakinje Petre Vlhove, ki jo je letos popeljal do osvojitve velikega kristalnega globusa. Magoni bo v slovenski reprezentanci zadolžen za Meto Hrovat, imel pa bo dva nadrejena. Prvi bo vodja ženske reprezentance Sergej Poljšak, nad vsemi reprezentancami pa bo še naprej bdel Janez Slivnik.

Da je trenerska struktura močnejša kot doslej, v veliki meri pripomore proračun alpskega dela, ki bo v novi sezoni znašal med 3,3 in 3,5 milijona evrov. Vodja panoge Miha Verdnik zaključuje finančno poročilo minule sezone, ne skriva pa zadovoljstva, da niti na enem delu reprezentančnih oblačil ni več prostora za nobenega sponzorja, poleg tega pa bo imel alpski del prvič po letu 2008 tudi generalnega sponzorja. Glavna sprememba v ženski reprezentanci bo še ta, da bo dozdajšnji osebni trener Mete Hrovat Matija Grašič prevzem moško reprezentanco C ter da Ilko Štuhec zapušča serviser Aleš Sopotnik. Trboveljčan se vrača v tujino, in sicer se bo znova pridružil ameriški reprezentanci.

»V ženski reprezentanci so tri prvokategornice, in sicer Meta Hrovat, Andreja Slokar in Ana Bucik. Vedo, kako se streže stvarem, hkrati pa imajo dovolj izkušenj, da bomo na olimpijskih igrah v Pekingu naskakovali kolajno. Tino Robnik bomo skušali čim prej vrniti med veleslalomske prvokategornice. Ilka Štuhec je dvakratna svetovna smukaška prvakinja, ki ima vselej najvišje cilje. V smuku se bo skušala čim prej vrniti med elitno sedmerico, verjamem pa, da si želi v svoji karieri osvojiti tudi olimpijsko kolajno,« je optimističen Janez Slivnik.

V moški reprezentanci ne bo velikih sprememb. Klemen Bergant bo še naprej bdel nad Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom, ki sta zadnji cikel spomladanskih priprav opravila v Banskem. Tudi ekipa hitrih disciplin ostaja nespremenjena, le da se ji bo pridružil Nejc Naraločnik, upajo pa na čimprejšnje okrevanje Klemna Kosija. »Tako delu predana smučarja, kot sta Žan Kranjec in Štefan Hadalin, natančno vesta, kaj morata narediti, da bosta še boljša. Po pripravah v Argentini bomo skušali uspešno začeti sezono, na tekmah rezultate nadgraditi, da bi prišli v Peking pripravljeni za naskok na kolajno. Pri moški reprezentanci hitrih disciplin se bomo treninga lotili drugače. Še več bo poudarka na smučanju v tehničnih disciplinah, namesto v Čile pa bo reprezentanca pod vodstvom Gregorja Koštomaja odpotovala na priprave v Argentino. Želimo si, da bi bila dva smukača ob koncu sezone med najboljšimi petnajstimi, dva superveleslalomista med dvajseterico, v Pekingu pa doseči eno uvrstitev do šestega mesta ter še dve do 15.,« je odločen Slivnik.

Seznam slovenskih reprezentanc Svetovni pokal v alpskem smučanju, ženske, tehnične discipline: Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, strokovno vodstvo: Sergej Poljšak (glavni trener), Livio Magoni (trener Mete Hrovat), Boštjan Božič (trener Andreje Slokar), Ana Mali, Aleš Valenti, Robi Kristan, Andrej Čerin, Igor Plešivčnik, ženske – hitre discipline: Ilka Štuhec, strokovno vodstvo: Darja Črnko (vodja ekipe), Stefan Abplanalp (trener), Tina Kobale, Sepp Lauber, svetovni pokal 2 (klubski program), ženske: Maruša Ferk, Neja Dvornik, svetovni pokal, moški, tehnične discipline: Žan Kranjec, Štefan Hadalin, strokovno vodstvo: Klemen Bergant (glavni trener), Matjaž Požar, Rok Šalej, Matej Dormiš, Janez Nikolič, Lojze Debelak, moški, hitre discipline: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, strokovno vodstvo: Grega Koštomaj (glavni trener), Aleš Gorza, Rok Šmejic, Rok Javor, serviser.