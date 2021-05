Dolga leta je slovensko alpsko smučanje plavalo v dolgovih, vodje reprezentanc so iz sezone v sezono zapravljali več, kot je bilo na razpolago denarja. Tudi druge panoge Smučarske zveze Slovenije niso bile izjema. Ko je leta 2014 s polnim mandatom prvič prevzel predsedovanje SZS Enzo Smrekar, je podedoval dolg treh milijonov evrov. Po koncu letošnje sezone bo znašal le še pol milijona, kot je povedal Smrekar pred dvema mesecema v intervjuju za Dnevnikov Objektiv. Panoga za alpsko smučanje pa v zadnjih sezonah podira proračunske rekorde. Po besedah vodja panoge Mihe Verdnika bo v olimpijski sezoni na razpolago med 3,3 in 3,5 milijona evrov.

»Za mano je najtežja sezona, celo težja kot 2016/17, ko sem prevzel funkcijo vodje panoge. Lani sredi marca smo bili z nenadnim zaprtjem zaradi epidemije za 800.000 evrov v minusu. Že v minuli sezoni smo zbrali rekordnih 3,3 milijona evrov, a smo jih zapravili manj kot tri milijone, ker smo morali sanirati spomladanski primanjkljaj,« pojasnjuje Miha Verdnik. K rekordnemu proračunu je pripomogel prihod novega generalnega sponzorja, prvič po letu 2008. »Vseh 470 kvadratnih centimetrov na dresih bomo imeli polepljenih s 14 sponzorji. Vključno z vratom na levi in desni strani,« doda Verdnik ter se zahvaljuje zvestim podpornikom v teh težkih gospodarskih časih. Nekateri med njimi so podpisali pogodbe, ki bodo začele veljati 1. junija, že konec lanskega leta.

Najdražja moška reprezentanca

Največji del milijonske pogače bo namenjen moškemu delu reprezentance, in sicer 1,1 milijona evrov. Največji del tega zneska bo šel na račun hitrim disciplinam, za katere vodstvo panoge z Mihom Verdnikom in direktorjem reprezentanc Janezom Slivnikom še vedno verjame, da lahko posežejo po najvišjih mestih. Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat imajo v slovenskem alpskem smučanju toliko bonusov kot le redko kdo pred njimi. Z zmago Čatra na prvem smuku v minuli sezoni v Val d'Iseru je sicer kazalo, da so evrski milijoni vložkov zadnjih let poplačani, a se je izkazalo, da je hitra reprezentanca doživela rezultatski preblisk. Tehnična reprezentanca z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom je pod vodstvom Klemna Berganta utečena in že več sezon opravičuje zaupanje.

Dobra četrtina evrske pogače v znesku 900.000 evrov bo namenjena ženski reprezentanci. Del tega denarja bo šel na račun ekipe Ilke Štuhec, večji del pa v tehnično reprezentanco, ki jo bo vodil Sergej Poljšak. Znotraj reprezentance bosta dve samostojni, a po novem povezani ekipi Mete Hrovat in Andreje Slokar. Za Kranjskogorčanko bo skrbel italijanski velemojster Livio Magoni, za Ajdovko pa Boštjan Božič, ki je Andrejo Slokar v minuli sezoni od malo znane alpske smučarke popeljal do slalomske prvokategornice in petega mesta na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo.