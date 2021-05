Pri vrtnem pohištvu so letos na voljo nešteti slogi, od izčiščenosti sodobnega minimalizma do topline in domačnosti rustikalnega stila. Ne glede na to, za kateri stil se posameznik ali družina odloči, pa so ultimativna zapoved prihajajočih poletnih mesecev okrasne blazine različnih vzorcev in barv, ki bodo popestrile videz vrtne garniture.

»Pri pohištvu za domačo teraso ali balkon pomeni odločitev za določeno vrsto materiala tudi odločitev za določen tip vzdrževanja. Ker stranke vse bolj povprašujejo po vrtnem pohištvu za enostavno rabo in vzdrževanje, se največkrat odločijo za nakup temnih barv in kompaktnih materialov, kot je aluminij. Zato bi lahko rekli, da letos prevladuje vrtno pohištvo iz aluminija v temnejših odtenkih,« je strnila Gajserjeva in poudarila, da bo za resnično popolno izkušnjo bivanja na prostem poskrbljeno, če se stranka poleg nove vrtne garniture odloči tudi za združljive vrtne dodatke.

Les ali plastika?

»Kar se tiče uporabe materialov za izdelavo vrtnega pohištva, že desetletja prevladuje plastika. Zadnje leto je prvič opaziti porast vrtnega pohištva iz naravnih materialov. Veliko je različnih vrst lesa, ratana in naravnih tkanin. Naravi sledi tudi samo oblikovanje vrtnega pohištva. Res pa je, da boste največ časa porabili za vzdrževanje lesa, občutno manj je zahtevno plastično pohištvo, ki ga lahko preprosto očistite z vlažno krpo,« pravi sogovornica in še pove, da je poleg izbora materiala za pohištvo, mize, stole in ležalnike pomembno izbrati tudi ustrezen in kakovosten tekstil.

»Tekstil za vrtno pohištvo naj bo UV- in vodoodporen. Tako se zmanjša pojav bledenja in rahljanja tkanine. Najbolj učinkovito vzdrževanje pa je, da vrtnega tekstila ne izpostavljate vremenskim vplivom oziroma da jim niso ves čas izpostavljeni brez nadstreška ali ustrezne zaščite.«

Sicer so med najbolj prodajanimi izdelki za vrt v trgovskem podjetju Harvey Norman v teh dneh gotovo vrtne garniture in vrtni žari. Največ povpraševanja pa je po kombinaciji jedilniške mize in šestih stolov.

Senčniki, tende in žari

Nakup senčnika je prav tako pomemben kot izbira vrtnega seta, saj je senčnik tisti, ki zaščiti pred soncem in ponuja prijeten hlad. Pri tem je dobro upoštevati smer gibanja sonca na terasi ali balkonu in poskrbeti tudi za močnejši in stabilen podstavek za senčnik. Zelo primerni so tisti, ki se jih lahko premika na koleščkih, nekateri pa v izogib premikanju postavijo dva skupaj ali pa izberejo senčnik večjih dimenzij.

»Pri nas, v Harvey Normanu, imamo bogato ponudbo senčnikov različnih dimenzij, barv in funkcij, zato boste zagotovo našli takšnega, ki ustreza vašim standardom in meram prostora. Med bolj priljubljenimi izdelki za vrt so poleg naštetega še plinski žari. Seveda se vsaka stranka sama odloči, kakšen način peke ji je najbližje, in temu primerno izbere žar. Na primer večji in nekoliko dražji žari BeefEater poleg velike površine za peko ponujajo še veliko priročnega prostora za shranjevanje oziroma zagotavljajo vse, kar zahteva mala kuhinja na prostem. Manjši žari, ki jih lahko enostavno postavite na balkon, pa so znamke Everdure, ki jih je oblikoval vrhunski Heston Blumenthal in ponujajo skoraj toliko kot veliki,« pojasnjuje Katjuša Gajser.