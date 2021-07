V pergolo je umeščena avtomatika, ki ob pritisku na gumb omogoča odpiranje in zapiranje platna, hkrati pa ponuja zračnost in neovirano naravno osvetlitev. V stransko steno aluminijaste konstrukcije pergole so vpeti vertikalni pomični senčniki, s katerimi lahko čez dan prilagajamo senčenje prostora. Talne plošče so iz naravnega kamna s protizdrsno površino, ki se zaradi svetlega odtenka na soncu ne segrejejo.

Letna kuhinja je oblikovana minimalistično. Sestavlja jo ogrodje iz poliranega betona, ki je zaradi visoke vremenske odpornosti optimalen material za zunanjo kuhinjo. Barski pult in vrata kuhinjskih elementov so iz lesa. Prikazan je les tikovine, ki je zaradi tropskega izvora zelo trpežen in skoraj ne potrebuje vzdrževanja. V jedilnico je umeščena velika lesena miza z epoksi smolo. Konstrukcijo vrtne garniture sestavljajo lahkotne linije aluminija, prepletene z vodoodporno tkanino in dodanim oblazinjenjem za udobno sedenje.

Vesna Čas, študentka 2. letnika notranje opreme, Fakulteta za dizajn, Ljubljana