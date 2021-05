Spletno konferenco o prekarnosti sta organizirala Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za študije prekariata. Na njej so predstavili znanstveni zbornik z naslovom Študije o prekarnosti – interdisciplinarni pogledi, pri izdelavi katerega je sodelovalo več kot 70 profesoric in profesorjev, raziskovalk in raziskovalcev ter strokovnih sodelavk in sodelavcev z ljubljanske, mariborske in primorske univerze.

Dekanja ljubljanske ekonomske fakultete Metka Tekavčič je poudarila, da zbornik naslavlja široko paleto aktualnih vprašanj in da ugotovitve kličejo po koordiniranih ukrepih. Analiza je pokazala tudi potrebo po nadaljnjem poglobljenem raziskovanju tega področja, je dodala. Direktor Inštituta za študije prekariata Črt Poglajen je izpostavil nujnost oblikovanja definicije prekarnosti. »Dokler si jo bo razlagal vsak po svoje, sistematičnega napora in učinkovitih ukrepov za njeno odpravo ne more biti,« je menil. Poglajen je opozoril na premajhno število inšpektorjev za nadzor nad tem področjem in ocenil, da država nima predstave, koliko je prekarnosti na trgu dela in koliko jo to stane.