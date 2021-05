Redni del koronske sezone v ligi NBA, ki so jo s sicer normalnih 82 zaradi poznejšega začetka skrajšali na 72 tekem, je končana. Košarkarji desetih ekip so že na dopustu, medtem ko se tisti prvih šestih v vzhodni in zahodni konferenci pripravljajo na končnico. Ostanejo moštva, ki so zasedla mesta med 6. in 10. Te čakajo dodatne tekme, tako imenovani play-in turnir, za sedmo in osmo mesto na vzhodu in zahodu. Sedmo- in osmouvrščeni ekipi se bosta med seboj pomerili za sedmo mesto, poraženec pa se bo udaril proti zmagovalcu med deveto- in desetouvrščenim za zadnje mesto v končnici.

Slovenski ljubitelji NBA-košarke so lahko zadovoljni, saj bodo v končnici na delu spremljali vse tri slovenske predstavnike. V zahodni konferenci se bo Denver Vlatka Čančarja, ki je bil tretji, na štiri zmage udaril s Portlandom, Luko Dončića, ki je bil z Dallasom peti, pa čaka LA Clippers, s katerim so se v prvem krogu pomerili že lani v mehurčku v Orlandu in izpadli z 2:4 v zmagah. Moštvo iz Kalifornije v letošnji sezoni velja za enega izmed favoritov za naslov prvaka, zato se Dončiću in soigralcem ne obeta lahka serija. Nazadnje je prišlo tudi do neljubih scen, ko je Marcus Morris na peti tekmi stopil na Dončićev gleženj. Mnogi so menili, da je šlo za nameren poskus poškodovanja nasprotnika, tudi slovenski košarkar, ki pa je od tedaj že zgladil nesporazume z Morrisom. »Na naši prvi medsebojni tekmi v letošnji sezoni je prišel do mene in se opravičil. Je izjemen igralec, ki gara v obrambi. Jasno je, da bo znova izjemno napeto, tudi zbadanja bo veliko. A to je končnica lige NBA in prav zato je tako izjemna,« pravi Luka Dončić . Trener LA Clippers Tyronne Lue pa se zaveda, od kod bo njegovemu moštvu pretila največja nevarnost. »Vemo, da je Luka glava kače. Na njem bomo izmenjali različne branilce. Ne smemo mu dovoliti, da bi se počutil udobno v igri. Čakajo nas zahtevne tekme.«

Med tistimi, ki bodo za uvrstitev v končnico potrebovali dodatne tekme, je tudi lanski prvak Los Angeles Lakers, ki je imel v drugem delu sezone obilico smole s poškodbami glavnih zvezdnikov LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa. Zdaj sta oba zdrava in pripravljena na največje napore, hkrati pa tudi največja kritika, in teh ni malo, play-in turnirja. »Kdor se je spomnil tega, bi moral dobiti odpoved. Celotno sezono se boriš za sedmo ali osmo mesto, zdaj pa o tem, ali boš v končnici, odloča praktično ena tekma. Tega res ne razumem,« je jasno in glasno nestrinjanje izrazil LeBron James , pri tem pa so ga podprli številni zvezdniki lige.

Miami v dobri formi

Podobno kot lanski prvak LA Lakers v rednem delu sezone ni blestel niti drugi finalist Miami. Moštvo slovenskega organizatorja igre Gorana Dragića je imelo v prvem delu sezone ogromno težav z okužbami s koronavirusom, boljšo formo pa ujelo šele proti koncu sezone, ko se je uspelo izogniti play-in turnirju in na koncu prišlo do šestega mesta. To pomeni spopad s tretjeuvrščenim Milwaukeejem, kjer blesti grški košarkar Janis Antetokunmpo. »Čutimo, da smo v dobri formi in da smo vzpostavili pravo kemijo. Čaka nas naporna serija proti Milwaukeeju, ki pa ga lahko izločimo. Vsi verjamemo, da smo v pravem trenutku na vrhuncih moči, in komaj že čakamo, da se končnica začne,« pravi košarkar Miamija Tyler Herro. Miami in Milwaukee sta se v končnici pomerila že lani, in sicer v drugem krogu, ko je bilo moštvo s Floride boljše s 4:1 v zmagah.

Redni del letošnje sezone sta sicer zaznamovali moštvi, ki se že vrsto let nista uvrstili v končnico. New York Knicks bo na krilih Juliusa Randla v izločilnih bojih lige NBA zaigral prvič po sezoni 2012/13, čaka ga serija z Atlanto. Še dlje časa je na končnico čakal Phoenix, in sicer od sezone 2009/10. Nekdanje moštvo Gorana Dragića bo po play-in turnirju izvedelo, kdo bo njegov nasprotnik.