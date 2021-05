Toda ekipi si omenjenih mest še nista zagotovili pred zadnjima tekmama, Milwaukee bi bil lahko tudi drugi, če bi premagal Chicago, igralci Brooklyn Nets pa bi izgubili doma proti Clevelandu. Miami pa bo napredoval na peto mesto, če bo ugnal Houston, igralci New York Knicks pa doma izgubili z Bostonom.

Miami je tokrat igral brez prvega strelca Jimmyja Butlerja, ki ima težave s hrbtom, Kendrick Nunn ga je nadomestil z rekordom sezone in 31 točami. Dragić, ki je vstopil s klopi, je bil skupaj z Duncanom Robinsonom drugi strelec gostov, ki so izgubili kljub izenačenem klubskemu rekordu trojk na eni tekmi, zadeli so jih 22 iz 49 poskusov.