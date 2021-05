Dragić z Miamijem tik pred izpadom, prvaki povedli z 2:1

Košarkarji Miami Heat so v prvem krogu končnice lige NBA še tretjič izgubili proti Milwaukee Bucks (84:113) in so v nezavidljivem položaju pred nadaljevanjem dvoboja. Medtem so prvaki Los Angeles Lakers proti Phoenix Suns povedli z 2:1 v zmagah.