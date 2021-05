Dončić je ob sicer slabšem metu, zadel je sedem košev iz 19 poskusov, ob tem pa le en met za tri točke iz osem poskusov, dosegel 20 točk. Prispeval je še 11 podaj in 10 skokov. Prvi strelec Dallasa, ki je proti igralsko oslabljenem Torontu vodil celo tekmo, je bil z 21 točkami latvijski center Kristaps Porzingis.

Z osmo zmago na zadnjih desetih tekmah je Dallas zdaj pri izkupičku 42 zmag in 29 porazov v rednem delu sezone na petem mestu Zahoda in ga košarkarji Los Angeles Lakers na sedmem mestu več ne morejo dohiteti. Tako je neposredno uvrščen v končnico, medtem ko bodo moštva od sedmega do 10. mesta naslednji teden igrala v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v končnico.