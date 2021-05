Na šesti dan nasilja na Bližnjem vzhodu, ki je zahtevalo veliko število mrtvih in ranjenih, je Biden Netanjahuju izrazil tudi podporo Izraelu do pravice, da se brani pred napadi palestinskega gibanja Hamas »in drugih terorističnih skupin«. Po drugi strani pa mu je izrazil tudi veliko zaskrbljenost zaradi velikega porasta žrtev na obeh straneh, so sporočili iz Bele hiše.

»Obsodil je te nediskriminirane napade na mesta in kraje v Izraelu.« Izrazil pa je tudi zaskrbljenost za varnost novinarjev, potem ko je Izrael v soboto z letalskimi raketami porušil stavbo v Gazi, v kateri so imeli prostore ameriška tiskovna agencija AP in drugi mediji, so še sporočili iz Washingtona.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je ob tem vodji AP Garyju Pruitu izrazil vso podporo za neodvisno novinarstvo in medije po vsem svetu. Opozoril je, da so novinarji nepogrešljivi pri poročanju s konfliktnih območij, so sporočili iz State Departmenta.

Zaskrbljenost zaradi vse večjega nasilja in vse več žrtev med civilisti je sicer izrazil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Opozoril je, da je globoko pretresen zaradi izraelskega napada na stavbo, v kateri so imeli prostore tuji mediji, so sporočili iz New Yorka.

Biden, ki se doslej javno ni oglašal glede porasta nasilja na Bližnjem vzhodu, je poleg tega izrazil tudi podporo ZDA do rešitve bližnjevzhodnega konflikta z vzpostavitvijo dveh držav na pogajanjih, še poroča AFP.

To je izpostavil tudi v telefonskem pogovoru s palestinskim predsednikom Abasom. ZDA so močno zavezane iskanju rešitve z vzpostavitvijo dveh držav, "kar je najboljša pot do pravične in trajne rešitve izraelsko-palestinskega konflikta". Hkrati je Abasa pozval, naj stori vse, da bi Hamas končal z izstreljevanjem raket v Izrael.