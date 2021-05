Tako kot je v naravi, je tudi v živalskem vrtu. »Prvi je bil Silvester. Bilo je 1. januarja letos,« pove biologinja in pedagoška vodja Irena Furlan, ko nas na poti do volčje ograde opozori na manjšo belo alpako. Alpake so bile tako prvi letošnji živalski naraščaj v ljubljanskem živalskem vrtu. Od tedaj so se povečale še številne druge živalske družine – nazadnje so svoje mladičke pokazali volkovi. V živalskem vrtu si prizadevajo, da bi imele vse živali v ogradah primerne pogoje in da bi bile vključene v socialne strukture, kot so v naravi. »Pri volkovih to pomeni vsaj samec in samica. Najprej smo dobili dve samici in nekaj let nismo mogli najti primernega samca, ki ne bi bil genetsko v sorodu z njima,« je dejala Irena Furlan. Lani jim je to uspelo, in tako sta volkulji Isa in Freya Aragorna najprej spoznavali skozi mreže, ga ovohavali, in ko so ocenili, da so drug drugega sprejeli, so jih združili. Dokaz njihovega dobrega počutja sta legli mladičev obeh samic, kar je redkost tudi v naravi.

Vzgojo volčjega podmladka skrbno opazujejo, vendar v brloge ne posegajo in mladičev ne pregledujejo, da družini ne bi povzročali stresa. »Volkovi so znani kot zelo zaščitniški in dobri starši. To se je izkazalo tudi v tem tropu. Samec je zelo pozoren, tudi ko varuje mladiče, jih prenaša naokrog, recimo iz enega brloga v drugega. Prav tako jih usmerja, če misli, da bodo kam zašli,« pojasni Furlanova. »Samec opozori, recimo meje postavi mladičem tako, da pritegne ustnico in pokaže zobe, redkokdaj se zraven oglasi. Na zelo nežen način postavlja meje.« Opazili so še, da samici ne hranita samo svojih, pač pa tudi mladičke druga druge. Prek kratkim so volkci prvič začeli okušati kunce. Točnega števila volkcev še ne poznajo, ocenjujejo pa, da jih bo vsaj osem. Ker bo trenutno domovanje zanje kmalu premajhno, načrtujejo novo, večjo ogrado v zgornjem gozdnem delu Rožnika.