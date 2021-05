Reprezentativne sindikalne centrale so že dlje časa opozarjale, da je vlada s svojim odnosom uničila socialni dialog. Kritični so bili do tega, da je vlada socialne partnerje zgolj informirala, niso pa pa bili aktivno udeleženi pri oblikovanju zakonov in drugih predpisov, katerih posledice čutijo državljani. Sindikati so že konec marca sporočili, da se pojavljajo razmišljanja o začasnem izstopu iz ESS.

Predlog sprememb davčne zakonodaje ni prišel na mizo ESS Po pisanju Večera naj bi sodu nezadovoljstva dno izbilo dejstvo, da predlog sprememb davčne zakonodaje sploh ni prišel na mizo ESS. Zato se bodo predstavniki sindikalnih central danes odločali, kako ukrepati. Kot še piše časnik, naj v času predsedovanja Slovenije Svetu EU ne bi želeli biti fasada socialnega partnerstva, če je jasno, da je socialni dialog tako rekoč mrtev in se ignorira interese zaposlenih. Pred sestankom predstavniki central niso želeli napovedovati nadaljnjih potez. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah Večera naj bi vodje central med drugim odločali o obstrukciji ESS zaradi vladnega ponavljajočega kršenja pravil delovanja sveta in nižanja ravni socialnega dialoga, pa tudi o tem, ali bodo članstvo pozvali k demonstracijam. ESS je tristranski organ socialnih partnerjev in vlade, ustanovljen zato, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev.