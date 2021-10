Del predlaganih sprememb po besedah državne sekretarke na finančnem ministrstvu Maje Hostnik Kališek praviloma predstavljajo ukrepi, ki naslavljajo trenutno situacijo, s katero se in se bomo soočali - to je s posledicami zdravstvene in ekonomske krize zaradi pandemije covida-19.

»Cilj je, da se oblikuje bolj spodbudno poslovno okolje, vključno z jasnimi in prijaznimi administrativnimi pravili,« je poudarila državna sekretarka. Ukrepi, ki bi jih prinesla novela, po njenih besedah predstavljajo podporo drugim politikam, kot so politika zaposlovanja, okoljska politika in digitalizacija. Druge rešitve so po njenih pojasnilih potrebne zaradi prenosa evropskih direktiv.

Nove olajšave za podjetja Med pomembnimi novostmi, ki jih prinaša novela, je izpostavila novo olajšavo za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda ter nadgradnjo olajšave za zaposlovanje. Ugodnosti bodo zavezanci lahko uveljavljali, če bodo na novo zaposlovali mlade do 29 let, osebe s poklicem, za katerega na trgu ni dovolj kadra, in tiste, ki prvič vstopajo v zaposlitev, kot tudi če bodo vlagali v zeleni in digitalni prehod. Olajšava za donacije se bo zvišala z 0,3 odstotka na en odstotek obdavčljivih prihodkov, uveljavljati pa jo bo po novem mogoče tudi za donacije za športne namene. Z naknadno vloženim amandmajem je koalicija predlagala olajšave še za vrhunski šport. Zvišuje se tudi olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Zaradi širitve olajšav ter ugodnejšega določanja davčne osnove je izpad prihodkov v proračun ocenjen na okoli 27 milijonov evrov.

Opozicija opozorila na vse višji javni dolg Več poslancev iz vrst opozicije je menilo, da trenutne razmere niso prave za vrtanje novih lukenj v proračun. »Finančna situacija v državi je izredno slaba, enako je slab tudi odnos te vlade do države, do ljudi in državnega proračuna. Smo v zgodnji tretjini držav EU najhitreje naraščajočega dolga v času koronske krize,« je izpostavila Andreja Zabret (LMŠ). Tudi v SAB po besedah Marka Bandellija menijo, da ta vlada obravnava problem dolga kot marginalno zadevo. »Ne moremo si privoščiti novih izdatkov, to je glavni problem. Takšne rešitve so v tem trenutku nesmotrne,« je dejal. »Če pogledamo, kako se Slovenija mednarodno pozicionira v davčnem sistemu, bomo ugotovili, da smo podpovprečni na repu evropskih lestvic po naših davkih na premoženje, po drugi strani pa globoko podpovprečni pri obdavčevanju kapitala,« pa je povedal Luka Mesec (Levica). Po Meščevih besedah države EU v povprečju z davki na kapital uspejo pridobiti 2,7 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v Sloveniji pa iz naslova skupnih davkov na kapital le 1,8 odstotka BDP. »Ta zakon bo z novimi davčnimi odpustki ta razkorak še povečal,« je prepričan.

Koalicija pričakuje pozitivne učinke na konkurenčnost Na drugi strani sta Monika Gregorčič (SMC) in Jožef Horvat (NSi) izpostavila prednosti predlagane novele. Spremembe sistema davčnih olajšav za podjetja v samem startu ne bodo imele prav veliko negativnih finančnih posledic za proračun, bodo pa posredni pozitivni učinki za konkurenčnost poslovnega okolja na daljši rok veliko višji, je prepričana Gregorčičeva. »Dejstvo je, da je svetovno in slovensko gospodarstvo pandemija vrgla s tečajev,« pa je poudaril Horvat in dodal, da imajo vlade pri odzivu na njene posledice tri možnosti - povečanje davčnih obremenitev, njihovo ohranitev ali pa zmanjšanje davčnih obremenitev. Ta koalicija se je po njegovih besedah odločila za slednje.