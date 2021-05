Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič je na današnji skupni novinarski konferenci sindikalni central povedala, da se iz Ekonomsko socialnega sveta (ESS) umikajo zaradi sistematičnega kršenja pravil o delovanju ESS. »Vlada se je leta 2017 zavezala, da brez predhodne obravnave na ESS ne bo predlagala ali sprejemala zakonov in predpisov. Če smo nespoštovanje tega pravila še lahko sprejemali pri interventnih protikoronskih zakonih, sploh na začetku epidemije, pa v številnih zadnjih primerih ne gre več za interventne zakone, ampak zakone, ki v temelju spreminjajo sistem in rušijo področje solidarnosti,« je opozorila Jerkičeva. Med takšnimi je izpostavila zakon o demografskem skladu, nacionalni program za okrevanje in odpornost in malo davčno reformo, ki je, kot je dodala, dokončno izbila sodu dno.

»Socialnega dialoga v Sloveniji ni,« je poudarila, in dodala, da so se v ESS pripravljeni vrniti, a le ob spoštovanju pravil. O razlogih za odhod iz ESS bodo obvestili Evropsko komisijo, in ji obenem tudi pojasnili, da niso pripravljeni sodelovati pri dogodkih ob predsedovanju Slovenije Svetu Evrope kot »nekakšna lepotna pika«, ki bi Evropi kazala, da pri nas socialni dialog deluje. »Sindikalne centrale bomo skupaj in usklajeno delovale s sredstvi, ki jih imamo na voljo, in se posluževale sindikalnega boja, ko bomo to presodile kot ustrezno,« je poudarila Jerkičeva ter ob tem spomnila na njihovo zahtevo za posvetovalni referendum o demografskem skladu in ustavno presojo glede tako imenovanega prisilnega upokojevanja.

Uničenje socialnega dialoga v treh korakih Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), je pojasnil, da je socialni dialog »izum« zahodne Evrope po drugi svetovni vojni, s katero je tedaj vodila socialna demokracija želela zmanjšata konflikte in stroške zaradi stavk. »Socialni dialog je izjemno pomemben, vendar pa je za nas sprejemljiv le, če smo v njem udeleženi enakopravno in če imajo ljudje kaj od njega- Žal v Sloveniji ne velja ne eno ne drugo,« je opozoril. Za propad socialnega dialoga Štrukelj krivi vlado. »Prvi korak k uničenju socialnega dialoga je naredila v času prvih interventnih ukrepov, ko smo se dogovorili o nekaterih stvareh, a jih je vlada potem enostransko spremenila. Drugi je bil pri demografskem skladu, ki ga je vlada mimo ESS poslala v državni zbor, tretji korak in končni udarec socialnemu dialogu pa je prišel z davčnim paketom, ki je šel prav tako neposredno v DZ,« je dejal Štrukelj.

Štrukelj: Vlada nam svetuje da gremo na ulice Štrukelj je ministrove besede označil za navadno zavajanje. Kot je dejal, sindikati ne izstopajo iz socialnega dialoga, saj tega za časa Janševe vlade sploh ni ni bilo. »Vlada nam z nepripravljenostjo na kompromise, ki so bistvo ESS, in s tem, ko nam sporoča, da za nas v socialnem dialogu ni prostora, pravzaprav svetuje, da gremo na ulice. Mislim, da moramo ta nasvet vlade kar najbolj skrbno pretehtati,« je bil ironičen Štrukelj. »Cesar je gol. Socialnega dialoga v okviru ESS ni, vlada ga je zapustila že pred letom dni Gre za monolog in ignoranco oblasti, ki misli, da vse ve,« je ključno sporočilo sindikatov strnil predsednik Pergama Jakob Počivavšek. Ob tem je opozoril, da brez socialnega dialoga, ki je po njegovih besedah »uravnoteženje pogledov med različnimi interesi«, ne bi izpolnili pogojev za vstop v EU in ne bi prevzeli evra, okrevanje po finančni krizi pa bi bilo težje in dolgotrajnejše.