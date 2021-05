Koalicija nepovezanim poslancem protiustavno odreka pravice

V Sloveniji je vloga opozicije pomembnejša kot v večini drugih parlamentarnih sistemov. Zlasti v parlamentih, izvoljenih po večinskem sistemu, je poudarek na veliki moči zmagovalcev in stabilnosti njihove vlade, in ne na pravicah tistih, ki so na volitvah ostali v manjšini. Pri nas pa ima opozicija neobičajno velik pomen v nadzornih delovnih telesih (finance, tajne službe), pri oblikovanju manjšinskih preiskovalnih komisij, postavljanju poslanskih vprašanj predsedniku vlade in vložitvi zahteve za oceno ustavnosti.