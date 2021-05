Kakovost ograjnega sistema in njegovih elementov temelji na skrbni izbiri vhodnih materialov, strokovni izdelavi in natančni montaži. Morda danes še bolj kot kadar koli v preteklosti velja, da je kakovost doma v Evropi. To dejstvo velja za vhodne materiale in za končne izdelke.

Zadovoljstvo kupcev zagotovimo že na začetku proizvodnega procesa, z vgradnjo najboljših materialov. Stebri naših ograjnih sistemov so izdelani iz jeklenih profilov podjetja Welser Profile iz Avstrije. Mrežni paneli, ki so najbolje prodajan ograjni element, so v naši proizvodnji izdelani iz vroče cinkane žice podjetja Bekaert.

Nujen je postopek vročega cinkanja, ki poskrbi za temeljno zaščito jekla pred vremenskimi vplivi. S postopkom vročega cinkanja so pri nas zaščiteni vsi izdelki. Sledi še barvanje. Za zaščito pred rjavenjem in končni dizajn izdelka poskrbimo s preverjeno kakovostjo izdelkov s tehniko prašnega barvanja proizvajalca IGP Pulvertechnik iz Švice.

Za dolgotrajno in zanesljivo delovanje zapiral, samozapiral, tečajev in ključavnic poskrbimo z vgradnjo kakovostnih in zanesljivih izdelkov belgijskega podjetja Locinox, vodilnega proizvajalca opreme za zunanja vrata in ograje. Celoten postopek izdelave od vhodnih materialov do proizvodnje in montaže ograjnih sistemov tako poteka na ozemlju EU.

