Kako lastna proizvodnja vpliva na kakovost ter katere prednosti prinaša pri izbiri in individualnosti ograje, smo se pogovarjali z izkušenimi strokovnjaki v podjetju Ograje Kočevar, ki na leto izdelajo prek 5000 ograjnih sistemov in montirajo več kot 150 kilometrov ograj.

Z lastno proizvodnjo ograj in ograjnih sistemov se ukvarjamo že 15 let, z lastnim znanjem, razvojem in izvedbo nenehno stremimo k izboljšavam, se prilagajamo potrebam kupcev. Vsaka ograja je obdelana v postopku vročega cinkanja in prašno barvana, kar zagotavlja zaščito proti rjavenju. Ograje izdelujemo po meri in upoštevamo zahtevnost, nagnjenost terena, zahteve po individualnosti in detajlih, motivih in barvah, ki vedno bolj prihajajo v ospredje. Ponujamo izmere in svetovanje na terenu, izris 3D-vizualizacije ter montažo. Med prednostmi lastne proizvodnje je zagotovo tudi, da če želite dopolniti, spremeniti ali kaj dodati v svoj ograjni sistem, pri nas dobite elemente, stebre iste barve in kakovosti, kot je vaša obstoječa ograja.

Zahteve po vizualni prepreki, estetiki in individualnosti so danes v ospredju, vse več je izvedb s perforirano pločevino. Ograja iz perforirane pločevine je kot platno, kjer se lahko izrazimo. Poleg standardnih vzorcev, kot so krogi, kvadratki, pravokotniki, je vedno več zahtev po motivih in barvah. Vzorec narišemo in ga z laserskim izrezom apliciramo na ograjo. Detajli so tisti, ki dopolnijo celoto in ji dajo neprecenljivo eleganco. Ljudem je pomembno, da je ograja tudi lepa na pogled.

Tudi pri večstanovanjskih stavbah se srečujemo z unikatnimi izvedbami, kjer ima lahko vsak balkon svoj vzorec in kot kamenček v mozaiku dopolnjuje celoto.

