Pogosto želimo hišo ali vrt zapreti pred pogledi in hrupom. Kaj naj izberemo?

Zapiranje poti pogledom ali hrupu omogočajo ograje z lamelami, ograje iz perforirane pločevine, ograjni elementi, polnjeni s kamenjem, in ograje, sestavljene iz jeklenih košar oziroma gabionov. Zgolj zapiranje poti pogledom je možno tudi z zastirnimi trakovi, ki jih vpletemo v klasični mrežni panel.

Kakšne so prednosti ograje z lamelami ali ograje iz perforirane pločevine?

Ograja z lamelami je moderna ograja, ki varuje prostor, zapira pot pogledom in hrupu ter je hkrati lepa na pogled. Varnost, vsestranska uporabnost in oblikovna skladnost so ključne prednosti ograje iz perforirane pločevine. Že standardna ponudba vzorcev zagotavlja širok izbor možnih dizajnov.

Pot hrupu in pogledom zapiramo tudi z ograjami, ki jih lahko napolnimo s kamenjem? Kakšne so prednosti teh tipov ograj?

Ograje, polnjene s kamenjem, odlikuje trdnost, varnost in naraven videz. Z njo ustvarjamo zasebne prostore, namenjene užitkom na vrtovih individualnih hiš. Zaokrožamo in varujemo otroška igrišča ter poudarjamo estetsko popolnost zasebnih in poslovnih objektov.

Danes mora biti ograja tudi lepa na pogled.

Res je. Med pomembnimi elementi odločitve sta zagotovo videz ograje ter njena slogovna in barvna usklajenost z nepremičnino. Izbor barvnih odtenkov je lahko v celoti prilagojen željam stranke. Tudi pri tem naši strokovnjaki, arhitekti, z veseljem svetujejo.

