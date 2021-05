V prvih dveh sezonah v ligi NBA Luki Dončiću z Dallasom proti Miamiju rojaka Gorana Dragića ni bilo lahko. Moštvo s Floride je bilo namreč boljše na vseh štirih obračunih, še posebej pa sta bila za danes 22-letnega Ljubljančana boleča poraza na gostovanjih, kjer je obračuna v American Airlines Areni v obeh primerih spremljalo več tisoč slovenskih navijačev. A v letošnji, sicer zaradi koronavirusa precej čudni sezoni se je to spremenilo. Dallas je bil najprej od Miamija boljši na domačem parketu, zdaj pa še na gostujočem. K zmagi s 127:113 je Dončić prispeval 23 točk, 12 skokov in osem asistenc, pri poražencih pa je bil Dragić prvi strelec z 19 točkami, ki jim je dodal še po pet skokov in tri asistence. Kljub dobrima predstavama slovenskih košarkarjev pa je bil zvezda večer Tim Hardaway Jr, ki je za Dallas dosegel kar 36 točk, pri čemer je zadel kar deset trojk.

»Vedeli smo, da sta Luka in Tim glavni orožji Dallasa. Enostavno nismo naredili dobrega posla v obrambi. Prepočasni smo bili v rotacijah in jima dovolili lahke mete, ki sta jih zadevala. S tem jima je rasla samozavest, rezultat pa je viden,« je bil po porazu razočaran Goran Dragić. Miami, ki je igral brez obolelega Jimmyja Butlerja ter poškodovanih Victorja Oladipa in Tylerja Herra, se na vzhodu krčevito bori za pozicijo nad sedmim mestom, a ima do konca izjemno zahteven razpored tekem. »Skupaj z LA Lakers smo imeli najkrajši premor med sezonama, kar se pozna, saj smo utrujeni. A to nikakor ni izgovor, saj so utrujeni tudi drugi. Do konca rednega dela bo pomembna vsaka tekma. Želimo priti najvišje, kar se da, potem pa iti serijo po serijo,« je še povedal Dragić.

Nekdanji reprezentančni kapetan se je z Dončićem in Bobanom Marjanovićem pred tekmo zapletel v nekoliko daljši pogovor, v katerem dobre volje ni manjkalo. Medtem ko je Miami nato odlično odigral v prvi četrtini, je Dallas zagospodaril v drugi in tretji ter tako predčasno rešil vprašanje o zmagovalcu. Moštvo iz Teksasa je v podobnem položaju kot Miami, a ima na preostalih obračunih precej lažje tekmece. Zanimivo je, da je Tim Hardaway Jr zablestel ravno v dvorani, v kateri na stropu visi dres njegovega očeta. Tim Hardaway je namreč med letoma 1996 in 2001 igral za Miami in v klubu pustil tako globok pečat, da so upokojili njegovo številko 10. »Počaščenega se počutim, da sem prikazal tako predstavo ravno v tej dvorani,« je po tekmi povedal Tim Hardaway Jr.