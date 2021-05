Telički niso imeli pretiranih težav s Clevelandom (21-47), ki še naprej zaseda mesto povsem pri dnu vzhodne konference. Že ob polčasu so Dončić in soigralci vodili za 11 točk, v tretji četrtini pa prednost povišali na 26 in razrešili vprašanje o zmagovalcu.

Dončić, ki v zadnji četrtini zaradi izključitve ni igral, je v vsega 21:37 minute na parketu dosegel 15 točk (iz igre 5:11) in dodal po pet podaj in skokov ter vknjižil dve ukradeni žogi. Najboljši strelec Dallasa je bil Tim Hardaway mlajši s 25 točkami, Josh Richardson pa jih je dodal 20. Pri domačih se je pri 24 točkah ustavil Collin Sexton.

Mavericks imajo po 40. zmagi v sezoni ob 28 porazih na petem mestu zmago prednosti pred Portlandom (39-29) in dve naskoka pred Los Angeles Lakers (38-30), ki so ponoči ugnali drugo najboljše moštvo zahodne konference Phoenix Suns (48-20) s 123:110.

Do konca morajo vse tri ekipe v boju za peto in šesto mesto odigrati še štiri tekme. Dallas ima zaradi boljšega medsebojnega izkupička prednost pred Lakers, a je v tem pogledu slabši kot Portland. Če bi vse ekipe redni del končale z enakim izkupičkom, bi bil v prednosti Dallas zaradi zmage v jugozahodni diviziji.

Ekipe od sedmega do desetega mesta se bodo od 18. maja merile na posebnem kvalifikacijskem turnirju za dve mesti med končnico.