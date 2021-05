Navajeni smo, da slovenski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić časopisne vrstice polni zaradi izjemnih predstav na parketu dvoran onkraj Atlantika. Čeprav je njegov Dallas klonil proti Sacramentu s 111:99, je 22-letni Ljubljančan tudi tokrat prikazal dobro predstavo, saj je 30 točkam dodal še po šest asistenc in skokov. A v središču pozornosti se to pot ni znašel zaradi vragolij. Dončić je namreč na obračunu prejel dve tehnični napaki, drugo 31,8 sekunde pred koncem obračuna, in moral predčasno pod prho. Dallasova številka 77 ima zdaj na računu 15 tehničnih napak in je le eno oddaljena od številke, ki pomeni prepoved nastopa na eni tekmi.

»Ne bom prejel več nobene. Ne skrbite,« je Luka Dončić takoj po tekmi pomiril navijače, ki jih skrbi, da bi brez najboljšega posameznika moštva ostali na kakšni izmed tekem do konca rednega dela sezone, saj bo v boju za peto ali šesto mesto, ki zagotavljata mesto v končnici, pomembna prav vsaka. Dončić se sicer ni strinjal z nobeno od dosojenih tehničnih napak proti Sacramentu in dodal, da bi mu jih moralo vodstvo lige razveljaviti. Enkrat je to že naredilo, in sicer po tekmi z New Yorkom 2. aprila. »Pri prvi tehnični napaki sem tekel mimo sodnika Rodneyja Motta in mu dejal, da to nikakor ni bila osebna napaka v napadu. Pojasnil mi je, da morda že lahko tako govorim z drugimi sodniki, a da z njim ne bom,« je pojasnil Dončić. Pri drugi je Ljubljančan po košu Sacramenta, ki je 31,8 sekunde pred koncem prednost povišal na neulovljivih 13 točk, po že odobreni minuti odmora pred odhodom na klop žogo vrgel prek celotnega igrišča na nasprotni koš. To je v nasprotju s pravili, čeprav igralci to počnejo ves čas in za to po večini ne prejmejo tehnične napake. »Če dobiš tehnično napako za kaj takega…« je z glavo zmajeval razočarani Dončić. Ob njem je bil izključen tudi trener Dallasa Rick Carlisle, ki je prav tako prejel dve tehnični napaki.

Tako kot se Dallas na Zahodu krčevito bori, da ne bi padel na mesta, ki peljejo v dodatne tekme za končnico, je v enakem položaju na Vzhodu Miami Gorana Dragića. 34-letni Ljubljančan je k zmagi svojega moštva proti Charlottu s 121:111 prispeval 18 točk ter po dve asistenci in skoka. »Občutek imam, kot da se je končnica že začela. Vsaka tekma do konca rednega dela bo namreč izredno pomembna,« je povedal Goran Dragić. Moštvo s Floride bo v sredo ob drugi uri zjutraj gostilo ravno Dallas, tokratni obračun dveh slovenskih zvezdnikov v ligi NBA pa bo zaradi položaja obeh ekip v boju za končnico najpomembnejši do zdaj.