Ideja za tem receptom je bila enostavna. Pripravite razkošno jabolčno sladico, ki bo enostavna za pripraviti. Oblika mafinov je očitna izbira, kajti kaj je pa še bolj enostavnega od mafinov?! V sredici so skrita sočna karamelizirana jabolka, za zaščito in kapico mafinom, pa je tu čudovit masleni drobljenec. Ja, to je čudovita kombinacija!

Pa dober tek!

PRIPRAVA

Sestavine za mafine:

125 g masla sobne temperature

125 g rjavega sladkorja

1 jajce

125 g (polnozrnate pirine) moke

1 žlička sode bikarbone

1 majhen ščepec soli

1 žlička vanilijeve esence

Sestavine za karamelizirana jabolka:

2 manjši jabolki

10 g masla

1 žlica (rjavega) sladkorja

1/2 žličke cimeta

1 žlička vanilijeve esence

4 žlice sladke smetane

Sestavine za drobljenec:

1 žlica masla sobne temperature

2 žlici rjavega sladkorja

3 žlice moke

Moko presejte v skledo ter ji dodajte še sol in sodo bikarbono. V drugi posodi najprej zmešajte sladkor in maslo sobne temperature, da dobite kremasto zmes. Nato umešajte še jajce in vanilijevo esenco. Nato v tekoče sestavine stresite suhe in premešajte – premešajte le toliko, da dobite enotno zmes.

Jabolka narežite na kockice in jih prenesite v ponev s stopljenim maslom ter jih začnite počasi kuhati. Ko se jabolka že malo zmehčajo, dodajte sladkor, cimet in vanilijevo esenco in premešajte. Jabolka pražite še približno 5 minut, da se začnejo karamelizirati. Ko jabolka postanejo rjave barve, prilijte smetano in premešajte ter kuhljajte še minuto ali dve, da se smetana ukuha in da dobite svilnata mehka jabolka.

V posodici zmešajte sladkor, moko in maslo sobne temperature. Pregnetite kar s prsti, da dobite drobljeno testo.

V model za mafine položite papirnate košarice (lahko pa model le malenkost namastite z maslom). V modelčke enakomerno razdelite maso za mafine, na maso položite karamelizirana jabolka – poskusite jih zadržati na sredini, da se med peko ne bodo zažgali. Vsak kupček karameliziranih jabolk potresite z majhnim ščepcem soli. Tega koraka nikar ne izpustite, saj ravno sol zaokroži okus karamele. Na karamelizirana jabolka razdelite še drobljenec.

Mafine pecite približno 15 minut v pečici, ogreti na 180°C. Pečeni so takrat, ko zobotrebec, ki ga zapičite v rob mafina, ven pride suh. Pečene mafine pustite ohlajati v modelu.

Ko se malenkost ohladijo, a so še topli, jih vzemite iz modela, jim previdno odstranite papirnate košarice in jih takoj postrezite. Postrezite jih s kavo, kakavom, mlekom, čajem ali sokom. Uživajte!