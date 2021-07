Čudovit čokoladni humus

Neverjeten čokoladni humus, sladka različica znane klasike, je fantastična čokoladna poslastica, pripravljena s čičeriko, arašidovim maslom, kakavom in javorjevim sirupom. Odličen je kot namaz ali kot pomaka. Pripravite si ga in z njim navdušite sebe in vse, ki ga bodo poskusili.