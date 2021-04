Zakaj bi si privoščili čisto navadne mafine, če si lahko privoščite takšne čudovite kolačke. Seveda so lahko mafini čisto ok, včasih pa le paše nekaj več. Ko imate čas in se želite malo pozabavati, vzemite navadne (in priznajte, včasih prav dolgočasne mafine) in jih preobrazite v ljubke male kolačke. Potrebujete malo smetane, malo marmelade ali čokoladnega namaza ter nekaj svežega sadja. Za okras pa še malo čokolade.

Ko so jagode v sezoni seveda uporabite jagode. Uporabite pa lahko tudi mango, borovnice, maline, robide, ananas, breskve … Uporabite torej katero koli sadje. Namesto stepene sladke smetane lahko uporabite tudi mascarpone sir ali pa grški jogurt ali pa kremni sir. Ko mafine prerežete na pol, jih namažite s katero koli marmelado ali pa s čokoladnim namazom. Za piko na i pa ne pozabite na čokoladni preliv. Uporabite temno, mlečno ali pa belo čokolado.

Kolački so najboljši sveži, lahko pa jih pripravite tudi do nekaj ur vnaprej. Za čim bolj sveže kolačke mafine specite vnaprej ter pripravite vse ostalo, nato pa kolačke sestavite pred postrežbo.

Najprej pa še nekaj idej za pripravo kolačkov ali mafinov:

Pa dober tek!

SESTAVINE: Sestavine za mafine: 125 g masla sobne temperature 125 g (rjavega) sladkorja 2 jajci 125 g (pirine polnozrnate) moke 1/2 žličke pecilnega praška 1 ščepec soli 1 žlička vanilijeve esence Ostale sestavine: 150 g sladke smetane 15 g sladkorja v prahu 1/2 žličke vanilijeve esence 40 g temne čokolade 4 žlice marmelade nekaj svežih jagod