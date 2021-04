Vrtni pasé je postal trendovski Naročnik si je želel prenoviti vrt z vhodom v enodružinsko hišo. Idejna zasnova je vsebovala okrasno zasaditev, pokriti prostor za druženje z manjšo letno kuhinjo in visoke grede za nadomestitev manjšega zelenjavnega vrta s klopjo. S spoštljivim obzirom, da se ohrani obstoječo živo mejo, bor in rdečelistni javor, preobrazba temelji na dizajnu čistih linij in barvitosti rastlin, spreminjajočih se glede na letni čas. Ker je bilo na vrt mogoče priti le prek dovozne strani in dolgega zunanjega obhišnega stopnišča, je bil eden od projektnih ciljev tudi, kako hišo povezati s krajšim prehodom na vrt. Steklene zidake, ki so osvetljevali notranje stopnišče, smo zamenjali za vhodna vrata, dodali nadstrešek s stopniščnim podestom in nastala je bližnjica iz hiše na vrt in nazaj.

Nadstrešek v vrtu je stična točka dogajanja Lociran v SZ vogal predstavlja odprt prostor, izpod katerega je mogoč pogled proti novemu hišnemu vhodu na desni in okrasno-pridelovalnemu vrtu na levi. Leseno konstrukcijo dopolnjuje klasični stropni omet in inštalacijski zid. Pregrada predstavlja kuhinjsko steno, hrupno zaporo proti prometnici in vetrno bariero hladnega severa. Po celotnem parcelnem robu jo dopolnjuje zimzelena živa meja, ki ustvarja intimo in omejuje poglede mimoidočih. S PVC-folijo pokrita in pločevino zaščitena portalna nadstreška posnemata primarno arhitekturo, ki s temnim stavbnim pohištvom in napuščem določa barvno izbiro. Vrhunska minimalistična izvedba se odraža v skritem vijačenju, vgrajenih svetilih in instalacijah ter preprosti sestavi letne kuhinje z jedilnico. Funkcionalnost osrednjega kurišča izpopolnjujejo odlagalne površine, shranjevalne omarice, pomivalno korito, klopca in vrtna miza s sedišči. Preprosto vzdrževanje nezaščitenih elementov pa pogojujeta izbrani dekorativni kamen in les ipe lapacho, ki sta odporna na vremenske vplive.

Čar so ravne linije v kombinaciji z asimetrijo organskih Vrt zaznamujejo drevesa srebrnih ceder, rdečelistni pahljačasti javor, povešava breza in stebrasti gaber, ki jih dopolnjujejo ponavljajoče tise (Taxus baccata), rododendroni, azaleje in hortenzija. V kombinaciji s sivkami (Lavandula angustifolia »hidcote blue«) pestrost barv pričarajo različnimi slamniki, majska kadulja, nežna bodalica (Stipa tenuissima) in plahtica (Alchemilla mollis). Za piko na i smo posadili še močvirske hibiskuse, ki v času cvetenja (avgust, september) dajejo vrtu poseben čar. Cvetovi v nežnih rožnatih odtenkih so namreč velikosti 20–25 cm. Tekst: Špela Pavlič Kos, Mija Košič Zasnova vrta in vizualizacija: Vilinski vrt Načrtovanje objektov: Mizarstvo Kos Foto: Center za zunanjo ureditev