Hiša ima zdaj bolj prostorno stopnišče in vhod, nad vhodom je lesen nadstrešek, ki ščiti pred padavinami in poudari glavni vhod. Garaži v kleti hiše nista več služili prvotnemu namenu, saj je prostora v hiši primanjkovalo. Z južne strani smo klančino preuredili v teraso, garažna vrata zamenjali z okni in nastala je svetla spodnja kuhinja, ki je na kmetiji zelo priročna za predelavo hrane, v toplejših mesecih pa tudi kot letna kuhinja za vse generacije. Severna garaža se navezuje na gospodarski objekt, zato smo del klančine ohranili za dovoz drv, nad vhodom naredili nadstrešek ter pot povezali z gospodarskim objektom. Med stopniščem in klančino je cvetlična greda, ki jo krasijo kroglasti pušpani, ižander, čebulnice, hermelike, v senci pa lepo uspevajo hoste.

Ko se je spreminjala zunanja podoba hiše in gospodarskega poslopja, je sledila zunanja ureditev celotnega kmečkega dvorišča. Ohranili in poudarili smo značilen obstoječ vodnjak, ki je zdaj sredi krožišča, včasih pa sta si ga delila soseda in je bil na meji parcel. Celotno dolgo dvorišče je zdaj asfaltirano, poti ob objektih pa tlakovane.

Kljub že obstoječi kuhinji v kletnih prostorih je rastla želja po zunanji letni kuhinji kot ločenem objektu na travniku med orehi. Minimalistična zasnova zunanje letne kuhinje v osrčju dvorišča ima zdaj lep razgled na stanovanjsko hišo in je kot del nje. Zasnova in obdelava lesa sta enaka kot pri ograjah in nadstreških stanovanjske hiše, vizualno in s potjo je povezana s spodnjo kuhinjo ter daje pregled nad celotnim dvoriščem, hišo in vrtom. Lesena senčila prepuščajo svetlobo v letno kuhinjo in usmerjajo pogled na zelenjavni vrt, hkrati pa senčijo in zastirajo poglede s ceste. Pult, ki je iz kamna ter s prefinjenimi detajli, ki poudarijo podeželski slog, klop in izbrana sedežna garnitura nas vabijo, da posedemo, umirimo misli ter prisluhnemo življenju zelo gostoljubnih Dolenjcev. Spremembe, ki so jih spremljale kar štiri generacije, ki živijo v hiši, so se dogajale postopoma, s premišljeno zasnovo, z vizualizacijo in izborom naravnih materialov. Z lesom, ki ga dopolnjujeta kamen in kovina, dosežemo domačnost, toplino in prijetno počutje. Seveda k prijetnemu počutju prispevajo zelene površine, obstoječa oreha in drugo drevje, ki dajejo senco in zavetje, okrasne trave, zeliščni in cvetlični vrt ter kmečki, ograjen zelenjavni vrt.

Okolico spreminjamo ljudje, okolica pa spreminja tudi naše navade, počutje in odnose. V okolja, kjer nam je prijetno, se radi vračamo, to pa počno tudi štorklje, ki gnezdijo v bližini.

Načrtovanje, vizualizacija, fotografije in besedilo: Helena Majcen Kričaj, krajinska arhitektka