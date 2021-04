Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je na današnji tiskovni konferenci poudaril, da so nižji davki in administrativne poenostavitve ključni za slovenski gospodarski razvoj. »Tisti zaposleni, ki ustvarjajo dodano vrednost, morajo biti ustrezno nagrajeni, sicer bodo še naprej odhajali v tujino. Ob tem pa bo paket davčnih razbremenitev povečal interes za vlagatelje in prihod visokotehnoloških podjetij v Slovenijo ,« je opozoril Horvat in ocenil, da gre pri napovedanih spremembah davčne zakonodaje za največjo davčno razbremenitev predvsem srednjega sloja v zgodovini samostojne Slovenijo in najbolj ambiciozno davčno reformo po reformi nekdanjega finančnega ministra Andreja Bajuka v letu 2005.

Po predlogu novele zakona o dohodnini bi splošno olajšavo s prihodnjim letom zvišali s 3500 na 4500 evrov, nato pa bi jo do leta 2025 postopno zviševali do 7500 evrov. »To pomeni, da bi ljudje že od začetka naslednjega leta imeli višjo neto plačo. Neto plača v višini 1300 evrov bi se leta 2022 zvišala za 22 evrov, leta 2025 pa za 86 evrov mesečno. Na letni ravni to pomeni 1032 evrov več,« je dejal Horvat. Če bodo predlagane spremembe sprejete, bo po Horvatovih besedah ob nespremenjeni bruto plači čez tri leta izplačilo višje za približno osem odstotkov, leta 2025, ko bodo veljale vse spremembe, pa bo pri povprečni plači posamezniku ostala še ena plača.

V opoziciji in sindikatih opozarjajo, da pri napovedani davčni reformi in uvedbi socialne kapice ne gre za nobeno nadgradnjo davčnega sistema, ampak zgolj za veliko davčno darilo premožnim. »Delavcem bodo dali nekaj malega, zato da bodo lahko bogatim dali še neprimerno več,« pravijo.

Ob višjem dolgu še bistven upad javnih prihodkov

Takšna davčna reforma bi hkrati bistveno zmanjšala javne prihodke, ne le v proračun, ampak tudi pokojninsko in zdravstveno blagajno. Že v prvem letu bi se prihodki države in občin iz dohodnine znižali za 280 milijonov evrov, prihodki ZPIZ in ZZZS pa zaradi socialne kapice za 150 milijonov evrov. Po v celoti izvedeni reformi bi tako izpad javnih prihodkov znašal vsaj milijardo evrov letno. In to v času, ko se vlada močno zadolžuje in ko se močno povečujeta tako javnofinančni primanjkljaj kot javni dolg. Medtem ko je bila že v prvem četrtletju letošnjega leta dosežena polovica predvidenega primanjkljaja za celo leto (630 od 1291 milijonov evrov), pa se je javni dolg zgolj lani povečal za kar 5,7 milijarde evrov, do konca leta 2024 pa naj bi glede na osnutek programa stabilnosti porasel še za 6,9 milijard.

Ob tem vlada napoveduje tudi povečanje investicijskih in dolgoročnih tekočih izdatkov, med drugim 780 milijonov evrov za oborožitev Slovenske vojske do 2026, dve milijardi evrov za investicije v zdravstvu in vsaj 300 milijonov evrov proračunskih sredstev za financiranje dolgotrajne oskrbe.