Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki je tudi sam obrtnik, je povedal, da se je slovensko gospodarstvo z osamosvojitvijo države okrepilo, vendar bi država lahko naredila precej več, da bi bili podjetniki še bolj konkurenčni na tujih trgih.

Skrbi ga, da se Levica, ki je sklenila sporazum o sodelovanju z manjšinsko vlado Marjana Šarca, zavzema za dvig prispevkov in davkov, ter da si želi nacionalizirati slovenska podjetja. »Če se bo to zgodilo, potem se ne piše slabo samo slovenskemu gospodarstvu, temveč tudi državljanom,« je dejal in spomnil, da je Levica slovenske obrtnike označila za davčne utajevalce in kramarje. Nova vlada bi morala na obrtnike gledati z drugimi očmi, je menil in dodal, da bi si morala država vzeti manj zase.

Recept, kako priti do 120.000 evrov dodane vrednosti, ni enostaven Direktor družbe KLS Ljubno Mirko Strašek pa je pojasnil, zakaj je v njegovem podjetju dodana vrednost na zaposlenega dvakrat višja kot na ravni države. Recept, kako priti do 120.000 evrov dodane vrednosti, ni enostaven. Država bi morala znižati davke in tako ustvariti pogoje za nastanek novih, inovativnih podjetij, je dejal. Postregel je tudi s podatkom, da je KLS Ljubno v zadnjih 10 letih plače povečal za 100 odstotkov, pet do šest odstotkov letnega prometa pa vlagajo v razvoj novih izdelkov in kadrov. Od države pričakuje tudi ustreznejše pogoje, ki bi podpirali gospodarstvo. »Stvari je treba postaviti na pravo mesto in omogočiti ustvarjanje novih podjetij. Mi se moramo hitro prilagajati tržnim razmeram,« je še dejal Strašek in spomnil na zamudne postopke za pridobitev različnih dovoljenj. Direktorja Roto group Štefana Pavlinjeka skrbijo nameni nove vlade glede davkov in prispevkov. Ocenil je, da je Avstrija pri obremenitvi plač z različnimi prispevki manj požrešna država kot Slovenija. Njegovo podjetje je sicer letos plače dvignilo za 20 odstotkov.