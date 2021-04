Odpovedana Pot ob žici

Tradicionalni pohod Pot ob žici ter tek trojk sta zaradi epidemioloških razmer v Sloveniji odpovedana, so sporočili organizatorji Timing Ljubljana. Kljub temu pa so pripravili novost – izpeljali bodo virtualni tek trojk, ki bo med 20. aprilom in 31. majem, dosežke bodo zbirali na www.pohod.si. Uradni rezultati vseh sodelujočih trojk bodo objavljeni 4. junija, izmed teh pa bodo izžrebali deset trojk, ki bodo prejele praktične nagrade, so zapisali organizatorji.