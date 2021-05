V soboto na pohod v smeri urnega kazalca

Praznik Ljubljane, 9. maj, tradicionalno zaznamujemo tudi s pohodom po Poti ob žici in s tekom trojk. Ker trenutne epidemiološke razmere še ne omogočajo množičnih prireditev, bosta pohod in tek od 6. do 8. maja tudi letos potekala v prilagojeni obliki.