Pokol z motorno žago

Tudi britanski policisti lovijo skrivnostnega podleža, ki je v desetih dneh v grofiji Surrey udaril kar tridesetkrat. In to z motorno žago. Ob slikoviti poti ob reki Temzi je posekal na desetine zdravih pokončnih dreves, ki so ga iz neznanega razloga motila. Njegov motiv je možem postave trenutno še neznan. Na nekaj kilometrov dolgo območje ob reki, priljubljeno pri sprehajalcih, so postavili stražo, da bi tako ulovili »polnočnega gozdarja«. Lokalni prebivalci so nad vandalom zgroženi in upajo, da bodo manijaka z motorno žago prijeli, še preden bo storil še večjo škodo naravi. Zdi se, da nepridiprav lesa ne potrebuje za gretje doma, saj pusti veje in debla ležati kar tam, na kraju kaznivega dejanja. Usmilil se ni niti tistih dreves, ki so jih na območju posadili v spomin na ljubljene pokojne. Na spletnih družbenih omrežjih prebivalci iščejo morebitne vzroke za takšno nerazumno obnašanje – eni so prepričani, da nočni sekalec to počne zaradi jeze ali maščevanja mestnemu svetu, drugi ugibajo, ali ne gre morda za navdušenca nad videoigro Fortnite, v kateri je naloga s podiranjem dreves.