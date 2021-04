Prvakinja v skrivalnicah Skrivalnice so ena najbolj priljubljenih igric otrok. Je sploh še kaj bolj prisrčnega kot iskanje malčka, »skritega« za zaveso, ki se hihita ob nemoči iskalca, obenem pa mu izpod blaga štrlijo nožice? Ali pa se skrije za kavč, a se ne zaveda, da mu izza njega kuka pol glave? Odrasli seveda ne vidimo nič od tega, se trudimo, iščemo, glasno vzdihujemo ob našem neuspešnem iskanju. A če nekaterim igra ne gre najbolje od rok, so drugi v njej pravi mojstri. Ena od njih je štiriletna deklica iz okolice Kopra. Malčica se je namreč tako zelo dobro skrila, da so njeni starši na pomoč poklicali policijo. Nikakor je namreč niso mogli najti, zato jih je grozno zaskrbelo. Policisti so se nemudoma odzvali in na veliko srečo in olajšanje vseh štiriletnico hitro našli. Skrila se je pod posteljo in tam zaspala. Konec dober, vse dobro. Drugič pa raje ristanc igrat!

Vzel napačno vnukinjo Tudi v New Yorku so iskali pogrešano dete. Mama Jessie je svojo grozljivo izkušnjo opisala na omrežjih, da bi s tem morda pomagala kakšni drugi družini. Ko je prišla v vrtec po svojo hčerko, ji je vzgojiteljica povedala, da jo je že odpeljal dedek. A triletne Lole ni bilo doma. Vzgojiteljica ji je naknadno povedala, da deklica z »dedkom«, ki je imel masko, ni šla brez težav, a je samo mislila, da gre za otroško muho, ker je pričakovala mamo. Po nekaj minutah panike je mama začela klicati naokrog vse, ki jih pozna, kaj hitro pa se je vrnila v vrtec, kjer jo je že čakala izgubljena hči. Izkazalo se je, da je »dedek« kljub negodovanju deklice odpeljal napačno »vnukinjo«, a sčasoma opazil zmoto in jo vrnil. Če bi še nekako lahko razumeli, da so se v vrtcu zmedli in otroka v roke potisnili napačni osebi, pa je malce težje razumeti, kako je dedku uspelo tako dolgo misliti, da klepeta s svojo vnukinjo. Maske so res pravi hudič.

Nalašč je trčil vanj Prava drama se je v torek popoldne zgodila v Dolenjskih Toplicah, ko se je 38-letni voznik tovornjaka na dovozni poti namerno zaletel v avto 51-letnika. Potem ko ga je več deset metrov potiskal pred seboj, je zapustil kraj nesreče. (Edina pozitivna stvar tega je, da je napadalec ohranjal socialno distanco med sabo in tarčo.) Policisti so incident preiskali in ugotovili, da naj bi bila dvojica že dlje časa v sporu. Za kaj natančno je šlo – denar, žensko, bolj zeleno trato ali kaj čisto drugega – policija ni povedala, so pa povzročitelja nesreče našli in ga aretirali. Voznik avta in njegova sopotnica sta bila v trčenju lažje poškodovana, zato so ju reševalci odpeljali v bolnišnico. Že otroke učimo, da se težav ne sme reševati s pestmi ali udarci, temveč z besedami. Očitno bi morali imeti tudi kakšen tečaj mirnega reševanja sporov za odrasle.

Nova barva čolna Slovenski policisti so te dni zadovoljni – avtocestna policija je dobila čudovita nova vozila s še lepšimi nalepkami, na Obali pa je prav tako zapihal svež veter. Na podlagi novih pravil o barvnih shemah so namreč osvežili tudi podobo »ikoničnega« čolna P111. Lokalci si ga lahko v živo ogledajo v Kopru, so pa policisti za vse tiste, ki jim ukrepi preprečujejo potovanje tja dol, na facebooku objavili še fotografijo. Pa ima vsak nekaj od tega, a ne?