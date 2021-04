Tat lovil trgovko Če zaposleni v trgovini opazi tatu, potem temu nečednosti ne gredo ravno najbolje od rok. Prav to se je pripetilo 40-letniku v Kopru. Trgovka ga je zasačila, kako v nahrbtnik zlaga stvari, za katere ni plačal. A moški se ni dal tako hitro odpraviti. Očitno kritike ne prenaša najbolje. Razburil se je, začel nanjo kričati in jo celo poditi po trgovini. Prodajalki je na srečo uspelo pobegniti in se skriti, a je moški potem začel groziti njeni sodelavki. Primer je prevzela policija. V minulem tednu so bili tatovi dokaj dejavni, v Žalcu je nekdo ukradel za 500 evrov posode, ponoči pa iz ene od garaž pnevmatike, čistilec, dva sesalca in še tekalno stezo. Na poletje se je treba pripraviti, kajne? Pri vasi Štjak je nekdo ukradel še dva panja čebel, iz prikolice v Luciji pa orodje, jedilni pribor in posodo. Očitno so se pripravljali na sezono piknikov.

Zaradi orehov v zapor Na pol leta zapora je bila zaradi kraje orehov sosedom obsojena 55-letna Hrvatica. Sprva ji je sodišče sicer izreklo pogojno kazen, a ker škode ni poravnala, so kazen zaostrili. Na sodišče so jo morali celo prisilno privesti, saj se je zaslišanju skušala izogniti. Prebivalka naselja Nove Virje je s sosedovega drevesa kradla med septembrom in oktobrom 2017, bila je celo tako predrzna, da se je odkradla na njihovo podstrešje, kjer so pobrane plodove sušili. S plenom jim je povzročila za okoli 500 evrov škode. Žensko so prijavili policiji, sčasoma se je začel sodni postopek, kjer so ji sprva prisodili pogojno kazen, nato pa so jo, ker škode ni povrnila, obsodili na pol leta zapora. Zaradi oviranja sodnega postopka mora zdaj plačati še nekaj več kot 200 evrov kazni.

Odškodnina za »pogoreli« poročni video Tisoč evrov odškodnine mora snemalec mladoporočencema plačati za stres in duševno trpljenje. Ženin in nevesta iz Medžimurja sta namreč ostala brez posnetkov s svoje poroke. Pravita, da sta aprila pred dvema letoma s profesionalnim fotografom podpisala pogodbo za njegove storitve, fotografije in posnetke bi moral paru dostaviti v roku dveh tednov po njunem dnevu ljubezni januarja lani. Fotografije jima je, sicer z zamudo, predal, prek elektronskega sporočila pa ju je obvestil, da je sodelavec snemalec izgubil vse posnetke oziroma so ti zgoreli. Nevesta je zahtevala, da jima vrne denar, nato pa »prevaranta« zaradi stresa, duševnega trpljenja in izgube edinstvenega materiala z neponovljivega dne popeljala na sodišče. Zaradi stresa je celo obiskala zdravnika. Fotograf se je branil, da ni kriv on, ampak je šlo za tehnično napako. Sodišče se z njim ni strinjalo, zato mora paru plačati okoli 1000 evrov odškodnine. Nevesta je sicer zahtevala trikrat več.

Bombna enota nad spolno igračko Med tekom po gozdu na obrobju bavarskega mesta Passau v bližini meje z Avstrijo in Češko je tekačica v vrečki opazila sumljiv predmet. Ker je ocenila, da gre za ročno granato, je nemudoma poklicala policijo, ta pa je na kraj poslala protibombno enoto. Specialci, odeti v več deset kilogramov težko zaščitno obleko, so kraj zavarovali in se že pripravili na nadzorovano razstrelitev predmetov, ko so si zadeve vseeno bliže ogledali. Ugotovili so, da se v vrečki ne skriva eksplozivno sredstvo, temveč erotični pripomoček, gumijasta spolna igračka v obliki ročne granate, ki pa vendarle lahko poskrbi za iskrico ali dve. Zraven so bili še USB-kabel, dva neuporabljena kondoma in lubrikant, so zapisali v policijskem poročilu. Da ne gre za nevarne predmete, so vseeno raje preverili še na spletu. Niso pa našli odgovora na vprašanje, kako se je vrečka sploh znašla tam.