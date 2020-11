V nedeljo bodo v Bosni in Hercegovini, tako v Federaciji kot Republiki srbski (RS), potekale volitve 142 županov in 120 občinskih svetov. Obenem bodo volili 31 poslancev distrikta Brčko, ki ima svojo upravo. Lokalne volitve potekajo v času vrhunca pandemije, ko je v BiH potrdijo po več kot 1500 okuženih na dan. Lahko da bo zaradi tega udeležba nizka, kar bi v Federaciji ustrezalo zlasti bošnjaški nacionalistični Stranki demokratske akcije (SDA), ki jo vodi Bakir Izetbegović, v RS pa Zvezi neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Milorada Dodika. Obe vladajoči stranki pa bi lahko izkoristili pandemijo tudi za to, da preprečita opazovalcem, ki so strankarsko nevtralni ali pa pripadajo drugi stranki, spremljanje glasovanja in štetja glasov. Ljubljanski Inštitut za Bližnji vzhod in Balkan (IFIMES) pa v analizi volitev kritizira hrvaško vlado, ker se je s premierjem Andrejem Plenkovićem in s pomočjo hrvaške varnostno-obveščevalne službe vpletla v lokalne volitve v BIH, seveda v pomoč tamkajšnji HDZ BiH.

Poziv volilcem v prestolnici Za SDA bo glavna preizkušnja Sarajevo, kjer ima župana mesta pa tudi osem županov v devetih sarajevskih občinah. Srb Srđan Mandić, ki je kandidat združene opozicije (tako imenovane četverice) v občini Center in ki ga nekateri v SDA po krivici označujejo za četnika, se predvsem zavzema za napeljavo vodovoda v vse dele mesta in svari pred velikimi obljubami v težkih časih. V ponedeljek je svoj govor zaključil z besedami: »Volilci nikoli niso imeli lažje izbire. Na eni strani je to, kar nam zapušča vladajoča stranka v kantonu (SDA) – beda, tema in odhajanje (mladih v tujino). Na drugi strani pa združena četverica, ki ponuja upanje, svetlobo in napredek. In če so lahko Američani prišli na volitve v takem številu, vas prosim, da to storite tudi vi. Samo tako lahko odstranimo to skorumpirano, kriminalno oblast.«

Živahni premiki v Republiki srbski V Republiki srbski bi se lahko, tudi pod vplivom sprememb v Črni gori, okrepila Demokratična narodna zveza, ki je pod vodstvom ambicioznega 45-letnega Nenada Nešića izstopila iz vlade RS. Dodikova SNSD, oslabljena zaradi letošnje zamrznitve usklajevanja plač in pokojnin, bi lahko tudi zaradi neuspešnih preiskav umorov izgubila oblast v Banjaluki, ki ni veliko manjša od Ljubljane. Dosedanjemu županu iz SNSD Igorju Radojčiću stoji nasproti mladi opozicijski proevropsko usmerjeni liberalni kandidat Draško Stanivuković. Dodik, ki za volilno kampanjo uporablja kar državni helikopter, pa bi lahko doživel poraz tudi v Bijeljini, Prijedoru in Trebinju. Mnogi, celo Bošnjaki v Federaciji, pozdravljajo pogum Nešića in Stanivukovića, ki sta se uprla Dodiku. »Stranke, ki vladajo že 25 let, bi bilo treba vreči z oblasti, ker niso sposobne izboljšati življenja v državi, omogočiti napredka in vključevanja v evropske integracije,« je dejal ugledni bošnjaški intelektualec Esad Duraković, pri čemer je mislil zlasti na SNSD in SDA. Sicer pa je prepričan, da problem ni v političnih elitah, ampak v volilcih, ki »se vedejo, kot da jim je malo mar za lastno usodo«. Mostarski Dnevni list pa v petkovi izdaji meni: »Če ne bo kmalu prišlo do velikih sprememb na politični sceni v BiH, grozijo popolno uničenje, gospodarski propad, nadaljnje izseljevanje mladih, socialni upori, celo nemiri in neredi.« Če pa bi bila v nedeljo SNSD in SDA poražena, bi bila to že lahko napoved, kaj se lahko zgodi na naslednjih rednih parlamentarnih volitvah, ki bodo čez dve leti.