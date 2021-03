Po njenem mnenju je takšna politika nesprejemljiva in spominja na metode, ki jih je uporabljal zloglasni Hitlerjev propagandist Joseph Goebbels. Majda meni, da so napadi na ustavnega sodnika Roka Čeferina in odvetnika Petra Čeferina, torej brata in očeta Aleksandra Čeferina, samo novi poskusi, da bi disciplinirali predsednika Uefe. »Obtoževati Petra Čeferina, da je bil sodelavec Udbe, hkrati pa pozabiti na njegov doprinos k demokratizaciji države v osemdesetih, je podlo. Hkrati pa odpira novo fronto, v kateri je povsem mogoče, da se bo začelo na podobni ravni pisati tudi o Janševih bližnjih sorodnikih, o Urški, o vseh štirih otrocih in bratu Rajku.«

Se strinjamo, spoštovana Majda, takšna strategija je dvorezen meč ali, kot je zadnjič izjavil Janšev notranji minister Aleš Hojs: »Ena od izjemno visokih vrednot, ki jih imam na svoji listi vrednot, je peta božja zapoved, spoštuj očeta in mater.« Očitno Hojs spoštuje samo svoje starše.

